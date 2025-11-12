12 ноября 2025 года: Иоанна Милостивого - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя давать взаймы, а также заниматься тяжелой работой.

Что случилось 12 ноября?

Сегодня православная церковь почитает память патриарха Иоанна Милостивого. Он в молодом возрасте потерял жену и детей, из-за чего стал аскетом. Люди настолько полюбили Иоанна за доброту и благочестие, что избрали его патриархом. Ступив на престол, Иоанн сразу отдал все свое имущество беднякам. Также он всю свою жизнь выкупал христиан, отсюда прозвище Милостивый.

Что нельзя делать 12 ноября:

давать взаймы;

заниматься тяжелой работой;

покупать одежду.

Народные поверья и приметы:

снег — к поздней весне;

погода сегодня указывает на то, какой она будет в начале декабря;

облака плывут против ветра — ждите снег;

утренняя морось – к заморозкам вечером.

День ангела празднуют:

Иван, Лев, Савва, Емельян, Николай, Леонтий.

Відео дня

Родились 12 ноября:

1885 год – Михаил Ситенко, украинский хирург-ортопед, травматолог;

1980 год — Райан Гослинг, канадский актер и музыкант, лауреат премии "Золотой глобус";

1982 год — Энн Хэтэуэй, американская актриса и певица, обладательница премий "Эмми", "Золотой глобус", "Оскар" и др.

А также в этот день:

1918 год — Гетман Украины Павел Скоропадский узаконивает автокефалию Украинской Православной Церкви;

1992 год — начиная с 23 часов прекращают функционирование рубля в денежном обращении на территории Украины;

2014 год — впервые в истории на поверхность кометы (Чурюмова — Герасименко) спускают космический аппарат.

Также Фокус писал календарь церковных праздников на ноябрь 2025 года.