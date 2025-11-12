12 ноября 2025 года: Иоанна Милостивого - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя давать взаймы, а также заниматься тяжелой работой.
Что случилось 12 ноября?
Сегодня православная церковь почитает память патриарха Иоанна Милостивого. Он в молодом возрасте потерял жену и детей, из-за чего стал аскетом. Люди настолько полюбили Иоанна за доброту и благочестие, что избрали его патриархом. Ступив на престол, Иоанн сразу отдал все свое имущество беднякам. Также он всю свою жизнь выкупал христиан, отсюда прозвище Милостивый.
Что нельзя делать 12 ноября:
- давать взаймы;
- заниматься тяжелой работой;
- покупать одежду.
Народные поверья и приметы:
- снег — к поздней весне;
- погода сегодня указывает на то, какой она будет в начале декабря;
- облака плывут против ветра — ждите снег;
- утренняя морось – к заморозкам вечером.
День ангела празднуют:
Иван, Лев, Савва, Емельян, Николай, Леонтий.
Родились 12 ноября:
1885 год – Михаил Ситенко, украинский хирург-ортопед, травматолог;
1980 год — Райан Гослинг, канадский актер и музыкант, лауреат премии "Золотой глобус";
1982 год — Энн Хэтэуэй, американская актриса и певица, обладательница премий "Эмми", "Золотой глобус", "Оскар" и др.
А также в этот день:
1918 год — Гетман Украины Павел Скоропадский узаконивает автокефалию Украинской Православной Церкви;
1992 год — начиная с 23 часов прекращают функционирование рубля в денежном обращении на территории Украины;
2014 год — впервые в истории на поверхность кометы (Чурюмова — Герасименко) спускают космический аппарат.
