12 листопада 2025 року: Іоанна Милостивого — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна давати в борг, а також займатися важкою роботою.
Що сталося 12 листопада?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять патріарха Іоанна Милостивого. Він у молодому віці втратив дружину і дітей, через що став аскетом. Люди настільки полюбили Іоанна за доброту і благочестя, що обрали його патріархом. Вступивши на престол, Іоанн одразу віддав усе своє майно біднякам. Також він усе своє життя викуповував християн, звідси прізвисько Милостивий.
Що не можна робити 12 листопада:
- давати в борг;
- займатися важкою роботою;
- купувати одяг.
Народні повір'я та прикмети:
- сніг — до пізньої весни;
- погода сьогодні вказує на те, якою вона буде на початку грудня;
- хмари пливуть проти вітру — чекайте сніг;
- ранкова мряка — до заморозків увечері.
День ангела святкують:
Іван, Лев, Сава, Омелян, Микола, Леонтій.
Народилися 12 листопада:
1885 рік — Михайло Ситенко, український хірург-ортопед, травматолог;
1980 рік — Раян Гослінг, канадський актор і музикант, лауреат премії "Золотий глобус";
1982 рік — Енн Гетевей, американська акторка і співачка, володарка премій "Еммі", "Золотий глобус", "Оскар" та ін.
А також цього дня:
1918 рік — Гетьман України Павло Скоропадський узаконює автокефалію Української Православної Церкви;
1992 рік — починаючи з 23 години припиняють функціонування рубля в грошовому обігу на території України;
2014 рік — уперше в історії на поверхню комети (Чурюмова — Герасименко) спускають космічний апарат.
Також Фокус писав календар церковних свят на листопад 2025 року.