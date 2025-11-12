12 листопада 2025 року: Іоанна Милостивого — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна давати в борг, а також займатися важкою роботою.

Що сталося 12 листопада?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять патріарха Іоанна Милостивого. Він у молодому віці втратив дружину і дітей, через що став аскетом. Люди настільки полюбили Іоанна за доброту і благочестя, що обрали його патріархом. Вступивши на престол, Іоанн одразу віддав усе своє майно біднякам. Також він усе своє життя викуповував християн, звідси прізвисько Милостивий.

Що не можна робити 12 листопада:

давати в борг;

займатися важкою роботою;

купувати одяг.

Народні повір'я та прикмети:

сніг — до пізньої весни;

погода сьогодні вказує на те, якою вона буде на початку грудня;

хмари пливуть проти вітру — чекайте сніг;

ранкова мряка — до заморозків увечері.

День ангела святкують:

Іван, Лев, Сава, Омелян, Микола, Леонтій.

Народилися 12 листопада:

1885 рік — Михайло Ситенко, український хірург-ортопед, травматолог;

1980 рік — Раян Гослінг, канадський актор і музикант, лауреат премії "Золотий глобус";

1982 рік — Енн Гетевей, американська акторка і співачка, володарка премій "Еммі", "Золотий глобус", "Оскар" та ін.

А також цього дня:

1918 рік — Гетьман України Павло Скоропадський узаконює автокефалію Української Православної Церкви;

1992 рік — починаючи з 23 години припиняють функціонування рубля в грошовому обігу на території України;

2014 рік — уперше в історії на поверхню комети (Чурюмова — Герасименко) спускають космічний апарат.

