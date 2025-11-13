13 ноября 2025 года: Иоанна Златоуста — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя отдавать детские вещи, а также ехать в далекие поездки.

Что случилось 13 ноября?

Сегодня православная церковь почитает память святителя Иоанна Златоуста, который был одним из величайших богословов и проповедников христианской церкви.

В юном возрасте Иоанн решил принять монашество и посвятить свою жизнь Богу. Он провел четыре года в пустыне, где практиковал аскетизм и написал несколько произведений о монашеской жизни. Позже он стал пресвитером и снискал славу своими красноречивыми проповедями. Он призывал людей к покаянию, к благотворительности, к любви к Богу и ближнему, а также осуждал роскошь, жадность и презрение к бедным. Именно за глубину и красоту речи Иоанна и назвали Златоустом — от выражения "золотые уста (рот)".

Что нельзя делать 13 ноября:

отдавать детские вещи;

жадничать;

ехать в далекие поездки.

Народные поверья и приметы:

на деревьях иней – в следующем году будет хороший урожай;

днем идет — ночью будет мороз;

ярко мерцают звезды — ждите ветер и снег;

ветрено днем — к потеплению.

День ангела празднуют:

Антон, Герман, Иван, Никифор, Кондратий, Леон.

Родились в этот день:

1889 год – Остап Вишня, украинский писатель;

1943 год — Мустафа Джемилев, украинский политик, лидер крымскотатарского народа (глава меджлиса).

А также в этот день:

1851 год — вводят в действие Николаевскую железную дорогу;

1918 год — начинается тайное заседание Украинского национального союза, на котором создана Директория УНР — высший орган государственной власти;

1971 год – выводят на орбиту первый искусственный спутник Марса;

1980 год – американский космический аппарат "Вояджер-1" передает на Землю первые фотографии Сатурна крупным планом;

1997 год – происходит первое в истории заседание Центральной избирательной комиссии Украины.

