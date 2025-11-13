13 ноября 2025 года: Иоанна Златоуста — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя отдавать детские вещи, а также ехать в далекие поездки.
Что случилось 13 ноября?
Сегодня православная церковь почитает память святителя Иоанна Златоуста, который был одним из величайших богословов и проповедников христианской церкви.
В юном возрасте Иоанн решил принять монашество и посвятить свою жизнь Богу. Он провел четыре года в пустыне, где практиковал аскетизм и написал несколько произведений о монашеской жизни. Позже он стал пресвитером и снискал славу своими красноречивыми проповедями. Он призывал людей к покаянию, к благотворительности, к любви к Богу и ближнему, а также осуждал роскошь, жадность и презрение к бедным. Именно за глубину и красоту речи Иоанна и назвали Златоустом — от выражения "золотые уста (рот)".
Что нельзя делать 13 ноября:
- отдавать детские вещи;
- жадничать;
- ехать в далекие поездки.
Народные поверья и приметы:
- на деревьях иней – в следующем году будет хороший урожай;
- днем идет — ночью будет мороз;
- ярко мерцают звезды — ждите ветер и снег;
- ветрено днем — к потеплению.
День ангела празднуют:
Антон, Герман, Иван, Никифор, Кондратий, Леон.
Родились в этот день:
1889 год – Остап Вишня, украинский писатель;
1943 год — Мустафа Джемилев, украинский политик, лидер крымскотатарского народа (глава меджлиса).
А также в этот день:
1851 год — вводят в действие Николаевскую железную дорогу;
1918 год — начинается тайное заседание Украинского национального союза, на котором создана Директория УНР — высший орган государственной власти;
1971 год – выводят на орбиту первый искусственный спутник Марса;
1980 год – американский космический аппарат "Вояджер-1" передает на Землю первые фотографии Сатурна крупным планом;
1997 год – происходит первое в истории заседание Центральной избирательной комиссии Украины.
