13 листопада 2025 року: Іоанна Златоуста — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна віддавати дитячі речі, а також їхати в далекі поїздки.
Що сталося 13 листопада?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святителя Іоанна Златоуста, який був одним із найвидатніших богословів і проповідників християнської церкви.
У юному віці Іоанн вирішив прийняти чернецтво і присвятити своє життя Богу. Він провів чотири роки в пустелі, де практикував аскетизм і написав кілька творів про чернече життя. Пізніше він став пресвітером і здобув славу своїми красномовними проповідями. Він закликав людей до покаяння, до благодійності, до любові до Бога і ближнього, а також засуджував розкіш, жадібність і презирство до бідних. Саме за глибину і красу промови Іоанна і назвали Златоустом — від виразу "золоті уста (рот)".
Що не можна робити 13 листопада:
- віддавати дитячі речі;
- скупитися;
- їхати в далекі поїздки.
Народні повір'я та прикмети:
- на деревах іній — наступного року буде гарний урожай;
- вдень іде — вночі буде мороз;
- яскраво мерехтять зірки — чекайте на вітер і сніг;
- вітряно вдень — до потепління.
День ангела святкують:
Антон, Герман, Іван, Никифор, Кіндратій, Леон.
Народилися в цей день:
1889 рік — Остап Вишня, український письменник;
1943 рік — Мустафа Джемілєв, український політик, лідер кримськотатарського народу (голова меджлісу).
А також цього дня:
1851 рік — вводять у дію Миколаївську залізницю;
1918 рік — розпочинається таємне засідання Українського національного союзу, на якому створено Директорію УНР — вищий орган державної влади;
1971 рік — виводять на орбіту перший штучний супутник Марса;
1980 рік — американський космічний апарат "Вояджер-1" передає на Землю перші фотографії Сатурна крупним планом;
1997 рік — відбувається перше в історії засідання Центральної виборчої комісії України.
