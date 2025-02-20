Мясопустная родительская суббота 2025: что делать и чего избегать в этот день

Соблюдение традиций помогает верующим сохранять духовную связь с умершими родственниками. В этот день люди молятся и чтят память усопших.

Related video

Мясопустная родительская суббота, также известная как Вселенская родительская суббота, является важным днем для православных верующих, посвященным поминовению родных, которые уже в ином мире. В 2025 году в Украине этот день приходится на 22 февраля. Фокус рассказывает, как отмечать этот день и чего не стоит делать.

Дата и значение Мясопустной родительской субботы 2025 года

Мясопустная суббота отмечается за неделю до начала Великого поста, поэтому дата ежегодно будет меняться. В 2025 году, согласно новоюлианскому календарю, принятому Православной Церковью Украины, эта дата приходится на 22 февраля.

Когда еще чествуют умерших

7 июня — Троицкая суббота. 29 апреля — Радоница (Проводы). 9 мая верующие молятся за павших воинов. Кроме этого, отдельно отмечаются вторая, третья и четвертая субботы Великого поста. 25 октября — Дмитриевская суббота.

Традиции и обряды Мясопустной родительской субботы 2025

В этот день верующие посещают богослужения, во время которых проводятся специальные заупокойные службы — панихиды. Принято приносить в церковь продукты для освящения: хлеб, крупы, фрукты и другие блюда, которые затем раздаются нуждающимся или используются для поминальных трапез. В некоторых регионах Украины принято устраивать поминальные обеды, готовя любимые блюда умерших родственников.

Чего нельзя делать в Мясопустную субботу

В этот день важно избегать шумных развлечений и празднований, поскольку Мясопустная родительская суббота является днем покоя и молитвы. Также не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом или домашними делами, которые могут отвлекать от духовных размышлений и поминовения умерших.

Соблюдение этих традиций помогает верующим сохранять духовную связь с умершими родственниками и поддерживать память о них в своих сердцах.

Кроме этого, 22 февраля отмечается обретение мощей святых мучеников, что в Евгении.

Напомним, что произошло 19 февраля, когда украинцы отмечают День государственного герба.

Ранее Фокус писал о церковном календаре на февраль 2025 года