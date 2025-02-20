Мʼясопусна батьківська субота 2025: що робити та чого уникати в цей день

Дотримання традицій допомагає вірянам зберігати духовний зв'язок з померлими родичами. У цей день люди моляться та вшановують памʼять покійних.

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М'ясопусна батьківська субота, також відома як Вселенська батьківська субота, є важливим днем для православних вірян, присвяченим поминанню рідних, які вже в іншому світі. У 2025 році в Україні цей день припадає на 22 лютого. Фокус розповідає, як відзначати цей день та чого не варто робити.

Дата та значення М'ясопусної батьківської суботи 2025 року

М'ясопусна субота відзначається за тиждень до початку Великого посту, тому дата щороку змінюватиметься. У 2025 році, відповідно до новоюліанського календаря, прийнятого Православною Церквою України, ця дата припадає на 22 лютого.

Коли ще вшановують померлих

7 червня — Троїцька субота. 29 квітня – Радониця (Проводи). 9 травня віряни моляться за полеглих воїнів. Окрім цього, окремо відзначаються друга, третя та четверта суботи Великого посту. 25 жовтня — Дмитрівська субота.

Традиції та обряди М'ясопусної батьківської суботи 2025

У цей день віряни відвідують богослужіння, під час яких проводяться спеціальні заупокійні служби — панахиди. Прийнято приносити до церкви продукти для освячення: хліб, крупи, фрукти та інші страви, які потім роздаються нужденним або використовуються для поминальних трапез. У деяких регіонах України заведено влаштовувати поминальні обіди, готуючи улюблені страви померлих родичів.

Чого не можна робити в М'ясопусну суботу

У цей день важливо уникати гучних розваг та святкувань, оскільки М'ясопусна батьківська субота є днем спокою та молитви. Також не рекомендується займатися важкою фізичною працею або домашніми справами, які можуть відволікати від духовних роздумів та поминання померлих.

Дотримання цих традицій допомагає вірянам зберігати духовний зв'язок з померлими родичами та підтримувати пам'ять про них у своїх серцях.

Окрім цього, 22 лютого відзначається обрітення мощей святих мучеників, що в Євгенії.

Нагадаємо, що сталося 19 лютого, коли українці відзначають День державного герба.

Раніше Фокус писав про церковний календар на лютий 2025 року