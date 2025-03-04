Великий пост 2025: дата, традиции и правила соблюдения

Великий пост 2025 — это особый период, который помогает верующим укрепить свою веру, очистить душу и подготовиться к светлому празднику Пасхи. Придерживаясь поста, важно помнить, что главная его цель — не только телесное воздержание, но и духовный рост.

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С 3 марта и у католиков, и у православных наступил Великий пост перед Пасхой 2025. Фокус рассказывает, что нужно делать в этот период.

Это особый период духовного очищения и подготовки к величайшему христианскому празднику — Пасхе. В 2025 году Великий пост начался 3 марта и продлится до 19 апреля, то есть 40 дней основного поста плюс Страстная неделя.

Что такое Великий пост и его значение

Это самый длинный и самый строгий христианский пост, символизирующий сорокадневное пребывание Иисуса Христа в пустыне, во время которого он постился и молился. Верующие придерживаются этого периода, чтобы очистить свою душу через воздержание от пищи животного происхождения, плохих мыслей и вредных привычек.

Календарь Великого поста 2025

Начало поста: 3 марта.

3 марта. Лазарева суббота: 12 апреля.

12 апреля. Вербное воскресенье: 13 апреля.

13 апреля. Страстная неделя: 14-19 апреля.

14-19 апреля. Пасха: 20 апреля.

Основные правила Великого поста 2025 года

Во время поста рекомендуется:

Воздерживаться от мясных, молочных продуктов, яиц и алкоголя . Рыба разрешается только в праздники Благовещения (7 апреля) и Вербного воскресенья (13 апреля).

. Рыба разрешается только в праздники Благовещения (7 апреля) и Вербного воскресенья (13 апреля). Ограничить потребление масла — в определенные дни разрешается только сухоядение (употребление сырых продуктов, орехов, хлеба, овощей и фруктов).

— в определенные дни разрешается только сухоядение (употребление сырых продуктов, орехов, хлеба, овощей и фруктов). Посещать богослужения , молиться, исповедоваться и причащаться.

, молиться, исповедоваться и причащаться. Воздерживаться от развлечений — не посещать шумные мероприятия, концерты, ночные клубы.

Что можно есть в Великий пост 2025 года

Овощи и фрукты;

крупы (гречка, рис, овсянка, пшено);

бобовые (горох, фасоль, чечевица);

грибы;

орехи и семена;

растительное масло (за исключением строгих дней поста);

черный хлеб.

Традиции и обычаи Великого поста

В этот период верующие:

Чаще посещают церковь;

отказываются от ссор и негативных эмоций;

занимаются благотворительностью;

усиленно молятся;

готовятся к исповеди и причастию.

Как подготовиться к посту

Перед началом поста важно постепенно менять рацион, уменьшая количество мясных и молочных продуктов. Важно также настроиться духовно, ведь Великий пост — это не только ограничение в еде, но и возможность для саморазвития и очищения души.

Напомним, когда в 2025 году родительские субботы.

Также Фокус писал о церковном календаре на март 2025 года.