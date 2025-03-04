Великий піст 2025: дата, традиції та правила дотримання

Великий піст 2025 – це особливий період, що допомагає вірянам зміцнити свою віру, очистити душу та підготуватися до світлого свята Великодня. Дотримуючись посту, важливо пам’ятати, що головна його мета – не лише тілесне утримання, а й духовне зростання.

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З 3 березня і в католиків, і в православних настав Великий піст перед Великоднем 2025. Фокус розповідає, що потрібно робити в цей період.

Це особливий період духовного очищення та підготовки до найбільшого християнського свята – Великодня. У 2025 році Великий піст розпочався 3 березня і триватиме до 19 квітня, тобто 40 днів основного посту плюс Страсний тиждень.

Що таке Великий піст і його значення

Це найдовший і найсуворіший християнський піст, що символізує сорокаденне перебування Ісуса Христа в пустелі, під час якого він постив і молився. Віряни дотримуються цього періоду, щоб очистити свою душу через утримання від їжі тваринного походження, поганих думок і шкідливих звичок.

Календар Великого посту 2025

Початок посту: 3 березня.

3 березня. Лазарева субота: 12 квітня.

12 квітня. Вербна неділя: 13 квітня.

13 квітня. Страсний тиждень: 14–19 квітня.

14–19 квітня. Великдень: 20 квітня.

Основні правила Великого посту 2025

Під час посту рекомендується:

Утримуватися від м’ясних, молочних продуктів, яєць і алкоголю . Риба дозволяється лише у свята Благовіщення (7 квітня) та Вербної неділі (13 квітня).

. Риба дозволяється лише у свята Благовіщення (7 квітня) та Вербної неділі (13 квітня). Обмежити споживання олії – у певні дні дозволяється лише сухоїдіння (вживання сирих продуктів, горіхів, хліба, овочів та фруктів).

– у певні дні дозволяється лише сухоїдіння (вживання сирих продуктів, горіхів, хліба, овочів та фруктів). Відвідувати богослужіння , молитися, сповідатися та причащатися.

, молитися, сповідатися та причащатися. Утримуватися від розваг – не відвідувати гучні заходи, концерти, нічні клуби.

Що можна їсти у Великий піст 2025

Овочі та фрукти;

крупи (гречка, рис, вівсянка, пшоно);

бобові (горох, квасоля, сочевиця);

гриби;

горіхи та насіння;

рослинну олію (за винятком суворих днів посту);

чорний хліб.

Традиції та звичаї Великого посту

У цей період віряни:

Частіше відвідують церкву;

відмовляються від сварок і негативних емоцій;

займаються благодійністю;

посилено моляться;

готуються до сповіді та причастя.

Як підготуватися до посту

Перед початком посту важливо поступово змінювати раціон, зменшуючи кількість м’ясних та молочних продуктів. Важливо також налаштуватися духовно, адже Великий піст – це не лише обмеження в їжі, а й можливість для саморозвитку та очищення душі.

Нагадаємо, коли у 2025 році батьківські суботи.

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