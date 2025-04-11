Вербное воскресенье — уже через пару дней: какие есть традиции, чего нельзя делать и как возник праздник

Вербное воскресенье — христианский праздник, который отмечают перед Пасхой. В этот день освящают веточки, бьют ими близких и чуть менее строго постятся.

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Фокус собрал все, что нужно знать вербное воскресенье 2025.

Что это за праздник — вербное воскресенье 2025

Согласно Библии, перед Пасхой Иисус собрался в Иерусалим. До того, как войти в город, он послал двух учеников за ослом и ослицей. На животное положили одежду и посадили Иисуса. Когда он входил в Иерусалим, люди расстилали по дороге одежду и срубленные с деревьев ветки. Толпа шла впереди и скандировала: "Осанна Сыну Давидову! Благословен Тот, Кто придет во имя Господне! Осанна в вышних!"

Изображение входа Иисуса в Иерусалим Фото: Pixabay

То есть вербное воскресенье отмечает триумфальный вход Иисуса в Иерусалим перед его распятием. Оно символизирует его принятие как мессии и является предвестником его будущего воскресения.

Изображение страданий Иисуса в Иерусалиме Фото: Pixabay

Когда праздновать вербное воскресенье 2025 года

Вербное воскресенье относится к переходным праздникам, то есть дата празднования зависит от Пасхи и ежегодно выпадает на разные дни. Однако его всегда отмечают в шестое, последнее воскресенье великого поста.

В этом году вербное воскресенье Украина будет праздновать 13 апреля. Эта дата — одинаковая и по новому календарю, и по старому стилю.

Вербное воскресенье 2025: традиции и погода

Одна из основных традиций — освящение вербы. Люди приносят в церковь вербовые веточки, которые освящают священники. После этого вербу принято ставить на видном месте дома в качестве благословения. Также ветки связывают с пожеланиями здоровья и благополучия для семьи.

Иллюстративное фото Фото: Соцсети

Вербу ставят возле икон. Считается, что она защищает от злых духов и придает дому благодать. Также принято легко бить освященными веточками родных и близких со словами "Не я бью — верба бьет", желая им здоровья. По традиции чем сильнее побить, тем больше здоровее будет человек, но это — лишь символический жест, о насилии речь не идет.

В вербное воскресенье нельзя:

выполнять тяжелую физическую работу;

ссориться;

оставлять веточки на улице или на помойках;

злиться, сквернословить, думать плохо о других или скрывать обиды;

чрезмерно веселиться или наедаться.

Этот праздничный день следует посвятить молитве и отдыху, отложив повседневные дела. Для тех, кто постится, в вербное воскресенье есть послабление — можно есть рыбу и блюда из нее.

Народные приметы гласят, что погода в вербное воскресенье имеет значение:

если тепло и безоблачно, будет хороший урожай;

если ветрено, лето будет прохладным;

если пришли заморозки, будет щедрый урожай пшеницы.

Напомним, Украину тайно посетил принц Гарри. Он встретился с ветеранами ВСУ и пострадавшими от войны во Львове.

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