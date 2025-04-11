Вербна неділя — вже за пару днів: які є традиції, чого не можна робити і як виникло свято
Вербна неділя — християнське свято, яке відзначають перед Великоднем. У цей день освячують гілочки, б’ють ними близьких і трохи менш суворо постяться.
Фокус зібрав усе, що потрібно знати вербну неділю 2025.
Що це за свято — вербна неділя 2025
Відповідно до Біблії, перед Великоднем Ісус зібрався в Єрусалим. До того, як увійти в місто, він послав двох учнів за віслюком й віслючкою. На тварину поклали одяг й посадили Ісуса. Коли він входив до Єрусалима, люди розстеляли дорогою одяг і зрубані з дерев гілки. Натовп ішов перед і скандував: "Осанна Синові Давидовому! Благословенний Той, Хто прийде в ім'я Господнє! Осанна в вишніх!"
Тобто вербна неділя відзначає тріумфальний вхід Ісуса в Єрусалим перед його розп'яттям. Вона символізує його прийняття як месії та є передвісником його майбутнього воскресіння.
Коли святкувати вербну неділю 2025
Вербна неділя належить до перехідних свят, тобто дата святкування залежить від Великодня і щороку випадає на різні дні. Однак її завжди відзначають у шосту, останню неділю великого посту.
Цього року вербну неділю Україна святкуватиме 13 квітня. Ця дата — однакова і за новим календарем, і за старим стилем.
Вербна неділя 2025: традиції й погода
Одна з основних традицій — освячення верби. Люди приносять у церкву вербові гілочки, які освячують священники. Після цього вербу заведено ставити на видному місці вдома як благословення. Також гілки зв’язують з побажаннями здоров’я й добробуту для родини.
Вербу ставлять біля ікон. Вважається, що вона захищає від злих духів і надає дому благодать. Також заведено легко бити освяченими гілочками рідних і близьких зі словами "Не я б'ю — верба б’є", бажаючи їм здоров’я. За традицією що сильніше побити, то більше здоровішою буде людина, але це — лише символічний жест, про насилля не йдеться.
У вербну неділю не можна:
- виконувати важку фізичну роботу;
- сваритися;
- залишати гілочки на вулиці або на смітниках;
- злитися, лихословити, думати погано про інших або приховувати образи;
- надмірно веселитися або наїдатися.
Цей святковий день слід присвятити молитві й відпочинку, відклавши повсякденні справи. Для тих, хто поститься, у вербну неділю є послаблення — можна їсти рибу й страви з неї.
Народні прикмети свідчать, що погода у вербну неділю має значення:
- якщо тепло і безхмарно, буде гарний врожай;
- якщо вітряно, літо буде прохолодним;
- якщо прийшли заморозки, буде щедрий урожай пшениці.
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