Вербна неділя — вже за пару днів: які є традиції, чого не можна робити і як виникло свято

Вербна неділя — християнське свято, яке відзначають перед Великоднем. У цей день освячують гілочки, б’ють ними близьких і трохи менш суворо постяться.

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Фокус зібрав усе, що потрібно знати вербну неділю 2025.

Що це за свято — вербна неділя 2025

Відповідно до Біблії, перед Великоднем Ісус зібрався в Єрусалим. До того, як увійти в місто, він послав двох учнів за віслюком й віслючкою. На тварину поклали одяг й посадили Ісуса. Коли він входив до Єрусалима, люди розстеляли дорогою одяг і зрубані з дерев гілки. Натовп ішов перед і скандував: "Осанна Синові Давидовому! Благословенний Той, Хто прийде в ім'я Господнє! Осанна в вишніх!"

Зображення входу Ісуса в Єрусалим Фото: Pixabay

Тобто вербна неділя відзначає тріумфальний вхід Ісуса в Єрусалим перед його розп'яттям. Вона символізує його прийняття як месії та є передвісником його майбутнього воскресіння.

Зображення страждань Ісуса в Єрусалимі Фото: Pixabay

Коли святкувати вербну неділю 2025

Вербна неділя належить до перехідних свят, тобто дата святкування залежить від Великодня і щороку випадає на різні дні. Однак її завжди відзначають у шосту, останню неділю великого посту.

Цього року вербну неділю Україна святкуватиме 13 квітня. Ця дата — однакова і за новим календарем, і за старим стилем.

Вербна неділя 2025: традиції й погода

Одна з основних традицій — освячення верби. Люди приносять у церкву вербові гілочки, які освячують священники. Після цього вербу заведено ставити на видному місці вдома як благословення. Також гілки зв’язують з побажаннями здоров’я й добробуту для родини.

Ілюстративне фото Фото: Соцмережі

Вербу ставлять біля ікон. Вважається, що вона захищає від злих духів і надає дому благодать. Також заведено легко бити освяченими гілочками рідних і близьких зі словами "Не я б'ю — верба б’є", бажаючи їм здоров’я. За традицією що сильніше побити, то більше здоровішою буде людина, але це — лише символічний жест, про насилля не йдеться.

У вербну неділю не можна:

виконувати важку фізичну роботу;

сваритися;

залишати гілочки на вулиці або на смітниках;

злитися, лихословити, думати погано про інших або приховувати образи;

надмірно веселитися або наїдатися.

Цей святковий день слід присвятити молитві й відпочинку, відклавши повсякденні справи. Для тих, хто поститься, у вербну неділю є послаблення — можна їсти рибу й страви з неї.

Народні прикмети свідчать, що погода у вербну неділю має значення:

якщо тепло і безхмарно, буде гарний врожай;

якщо вітряно, літо буде прохолодним;

якщо прийшли заморозки, буде щедрий урожай пшениці.

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