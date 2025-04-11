Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Вербна неділя — вже за пару днів: які є традиції, чого не можна робити і як виникло свято

вербна неділя 2025, вербна неділя 2025 по новому календарю, вербна неділя 2025 католицька, вербна неділя 2025 за старим стилем, коли святкувати вербну неділю, що це за свято вербна неділя
Фото: Волинь 24 | Ілюстративне фото

Вербна неділя — християнське свято, яке відзначають перед Великоднем. У цей день освячують гілочки, б’ють ними близьких і трохи менш суворо постяться.

Related video

Фокус зібрав усе, що потрібно знати вербну неділю 2025.

Що це за свято — вербна неділя 2025

Відповідно до Біблії, перед Великоднем Ісус зібрався в Єрусалим. До того, як увійти в місто, він послав двох учнів за віслюком й віслючкою. На тварину поклали одяг й посадили Ісуса. Коли він входив до Єрусалима, люди розстеляли дорогою одяг і зрубані з дерев гілки. Натовп ішов перед і скандував: "Осанна Синові Давидовому! Благословенний Той, Хто прийде в ім'я Господнє! Осанна в вишніх!"

вербна неділя 2025, вербна неділя 2025 по новому календарю, вербна неділя 2025 католицька, вербна неділя 2025 за старим стилем, коли святкувати вербну неділю, що це за свято вербна неділя Fullscreen
Зображення входу Ісуса в Єрусалим
Фото: Pixabay

Тобто вербна неділя відзначає тріумфальний вхід Ісуса в Єрусалим перед його розп'яттям. Вона символізує його прийняття як месії та є передвісником його майбутнього воскресіння.

вербна неділя 2025, вербна неділя 2025 по новому календарю, вербна неділя 2025 католицька, вербна неділя 2025 за старим стилем, коли святкувати вербну неділю, що це за свято вербна неділя Fullscreen
Зображення страждань Ісуса в Єрусалимі
Фото: Pixabay

Коли святкувати вербну неділю 2025

Вербна неділя належить до перехідних свят, тобто дата святкування залежить від Великодня і щороку випадає на різні дні. Однак її завжди відзначають у шосту, останню неділю великого посту.

Цього року вербну неділю Україна святкуватиме 13 квітня. Ця дата — однакова і за новим календарем, і за старим стилем.

Вербна неділя 2025: традиції й погода

Одна з основних традицій — освячення верби. Люди приносять у церкву вербові гілочки, які освячують священники. Після цього вербу заведено ставити на видному місці вдома як благословення. Також гілки зв’язують з побажаннями здоров’я й добробуту для родини.

вербна неділя 2025, вербна неділя 2025 по новому календарю, вербна неділя 2025 католицька, вербна неділя 2025 за старим стилем, коли святкувати вербну неділю, що це за свято вербна неділя Fullscreen
Ілюстративне фото
Фото: Соцмережі

Вербу ставлять біля ікон. Вважається, що вона захищає від злих духів і надає дому благодать. Також заведено легко бити освяченими гілочками рідних і близьких зі словами "Не я б'ю — верба б’є", бажаючи їм здоров’я. За традицією що сильніше побити, то більше здоровішою буде людина, але це — лише символічний жест, про насилля не йдеться.

У вербну неділю не можна:

  • виконувати важку фізичну роботу;
  • сваритися;
  • залишати гілочки на вулиці або на смітниках;
  • злитися, лихословити, думати погано про інших або приховувати образи;
  • надмірно веселитися або наїдатися.

Цей святковий день слід присвятити молитві й відпочинку, відклавши повсякденні справи. Для тих, хто поститься, у вербну неділю є послаблення — можна їсти рибу й страви з неї.

Народні прикмети свідчать, що погода у вербну неділю має значення:

  • якщо тепло і безхмарно, буде гарний врожай;
  • якщо вітряно, літо буде прохолодним;
  • якщо прийшли заморозки, буде щедрий урожай пшениці.

Нагадаємо, Україну таємно відвідав принц Гаррі. Він зустрівся з ветеранами ЗСУ й постраждалими від війни у Львові.

З 11 квітня в Україні на 25 нових ділянках запрацювали патрульні з TruCAM. У Патрульній поліції поділились переліком доріг і вулиць, на яких ловитимуть порушників швидкісного режиму.