21 мая в Украине: новый праздник и народные верования в этот день

21 мая в Украине отмечают сразу несколько праздников. Более того, один из них "пришел" к нам впервые.

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Фокус рассказывает, что празднуют и чего нельзя делать 21 мая.

21 мая в Украине — это дата, которая объединяет как государственные, так и религиозные, профессиональные и памятные события. В этот день украинцы чествуют важные исторические фигуры, отмечают международные инициативы и приобщаются к духовным традициям.

Один из праздников учрежден совсем недавно. В конце 2024 года президент Украины Владимир Зеленский учредил День межнационального согласия и культурного разнообразия. Теперь украинцы отмечают его вместе со всем миром. Праздник призван почтить уникальный вклад национальных меньшинств (сообществ) и коренных народов в общеукраинскую культурную сокровищницу на протяжении веков.

Основные праздники 21 мая в Украине

День памяти жертв политических репрессий

Хотя дата проведения этого дня ежегодно меняется (отмечается в третье воскресенье мая), часто она приходится именно на 21 мая, поэтому стоит быть внимательным к датам в календаре. В этот день чтят память миллионов украинцев, которые стали жертвами советского тоталитарного режима.

День вышиванки

Праздник не имеет фиксированной даты и ежегодно отмечается в третий четверг мая. Иногда это именно 21 мая. Это популярный праздник украинской идентичности, когда миллионы людей надевают вышиванки — традиционную украинскую одежду — и демонстрируют единство и любовь к своей культуре.

Международные праздники 21 мая

Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития

Провозглашенный ООН, этот праздник призван подчеркнуть важность межкультурного диалога, сохранения культурного наследия и взаимоуважения. В Украине этот день актуален как никогда, ведь украинская культура активно борется за свое место в мире.

Международный день космоса

Хоть и неофициальный, но очень интересный праздник для любителей астрономии. В этот день проводятся популяризаторские мероприятия: лекции, наблюдения за звездами, выставки. Украина имеет достойное наследие в космической отрасли, поэтому это прекрасный повод вспомнить о вкладе украинских ученых.

Всемирный день чая

Еще один праздник 21 мая, который отмечают все любители чаепитий. Цель торжества — не только смаковать напитками, но и привлечь внимание к проблемам работников чайных плантаций. Самый громкий праздник отмечается на родине чайных кустов — в Индии и Шри-Ланке.

Именины 21 мая

Православная церковь в этот день чтит память апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Поэтому именины празднуют мужчины с именем Иван. Также в этот день могут поздравлять Григория, Арсения, Аксентия, Артемия.

Более того, сегодня православная церковь чтит память святой царицы Елены и ее сына равноапостольного князя Константина.

В частности, немало известных в мире именинников 21 мая: художник Альбрехт Дюрер, математик Гаспар-Гюстав Кориолис, живописец Анри Руссо, звезда "Доктора Хауса" Лиза Эдельштейн.

В Украине же родились физик Николай Пильчиков, математик Мирон Зарицкий, художник Никифор Дровняк, скульптор Эммануил Мысько, журналист Георгий Гонгадзе.

Чего нельзя делать 21 мая?

В этот день чествуют апостола Иоанна Богослова, одного из самых любимых учеников Иисуса Христа. В народной традиции этот день имел особую силу защиты, но и определенные запреты.

Запреты:

Нельзя сквернословить, ссориться или врать. День посвящен духовности, поэтому чистота мыслей и слов — обязательное условие. Не рекомендуется работать физически. Особенно запрещено шить, резать, вязать, копать или заниматься тяжелым трудом — считается, что это "раны по телу святого". Не следует начинать важные дела. Есть примета: что начнешь в этот день — завершится неудачей или продлится очень долго. Нельзя отказывать в помощи нуждающимся. Не стоит злоупотреблять алкоголем или переедать.

Приметы и народные верования на праздник 21 мая

Если день теплый и ясный — лето будет жарким.

Сильная роса утром — к хорошему урожаю.

Птицы купаются в пыли или воде — к дождю.

Гром в этот день — к долгому теплому лету.

Кукушка кует долго — к хорошей погоде и урожаю.

Почему важно знать о праздниках 21 мая?

Понимание значения каждой даты в календаре помогает сохранять национальную память, поддерживать традиции и формировать ощущение единства. К тому же, праздничные события — это повод для контента, поздравлений, маркетинговых кампаний и корпоративных инициатив.

Напомним, в Украине будет теплая погода практически по всей территории сегодня, 21 мая. В западных областях, в центре и на востоке пройдут дожди.

Также Фокус писал церковный календарь на май 2025 года. Вознесение Господне в мае будем отмечать 29 числа, а третье обретение главы Иоанна Предтечи — 25 мая.