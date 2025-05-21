21 травня в Україні: нове свято та народні вірування в цей день

21 травня в Україні відзначають одразу кілька свят. Ба більше, одне з них "прийшло" до нас уперше.

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Фокус розповідає, що святкують та чого не можна робити 21 травня.

21 травня в Україні — це дата, яка об’єднує як державні, так і релігійні, професійні та пам’ятні події. У цей день українці вшановують важливі історичні постаті, відзначають міжнародні ініціативи та долучаються до духовних традицій.

Одне зі свят засноване зовсім нещодавно. Наприкінці 2024 року президент України Володимир Зеленський заснував День міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття. Тепер українці відзначають його разом з усім світом. Свято покликане вшанувати унікальний внесок національних меншин (спільнот) і корінних народів у загальноукраїнську культурну скарбницю протягом століть.

Основні свята 21 травня в Україні

День пам’яті жертв політичних репресій

Хоча дата проведення цього дня щороку змінюється (відзначається у третю неділю травня), часто вона припадає саме на 21 травня, тому варто бути уважним до дат у календарі. У цей день вшановують пам’ять мільйонів українців, які стали жертвами радянського тоталітарного режиму.

День вишиванки

Свято не має фіксованої дати і щороку відзначається у третій четвер травня. Іноді це саме 21 травня. Це популярне свято української ідентичності, коли мільйони людей одягають вишиванки — традиційний український одяг — і демонструють єдність та любов до своєї культури.

Міжнародні свята 21 травня

Всесвітній день культурного розмаїття в ім’я діалогу та розвитку

Проголошене ООН, це свято покликане підкреслити важливість міжкультурного діалогу, збереження культурної спадщини та взаємоповаги. В Україні цей день актуальний як ніколи, адже українська культура активно бореться за своє місце у світі.

Міжнародний день космосу

Хоч і неофіційне, але дуже цікаве свято для любителів астрономії. У цей день проводяться популяризаторські заходи: лекції, спостереження за зорями, виставки. Україна має гідну спадщину в космічній галузі, тож це чудовий привід згадати про внесок українських науковців.

Всесвітній день чаю

Ще одне свято 21 травня, яке відзначають усі любителі чаювань. Мета торжества — не тільки смакувати напоями, а й привернути увагу до проблем працівників чайних плантацій. Найгучніше свято відзначається на батьківщині чайних кущів — в Індії та Шрі-Ланці.

Іменини 21 травня

Православна церква цього дня вшановує пам’ять апостола і євангеліста Іоанна Богослова. Тому іменини святкують чоловіки з іменем Іван. Також цього дня можуть вітати Григорія, Арсенія, Аксентія, Артемія.

Ба більше, сьогодні православна церква вшановує пам'ять святої цариці Олени та її сина рівноапостольного князя Костянтина.

Зокрема, чимало відомих у світі іменинників 21 травня: художник Альбрехт Дюрер, математик Гаспар-Гюстав Коріоліс, живописець Анрі Руссо, зірка "Доктора Хауса" Ліза Едельштейн.

В Україні ж народилися фізик Микола Пильчиков, математик Мирон Зарицький, художник Никифор Дровняк, скульптор Еммануїл Мисько, журналіст Георгій Гонгадзе.

Чого не можна робити 21 травня?

Цього дня вшановують апостола Іоанна Богослова, одного з найулюбленіших учнів Ісуса Христа. У народній традиції цей день мав особливу силу захисту, але і певні заборони.

Заборони:

Не можна лихословити, сваритися чи брехати. День присвячений духовності, тому чистота думок і слів — обов’язкова умова. Не рекомендується працювати фізично. Особливо заборонено шити, різати, в’язати, копати або займатися важкою працею — вважається, що це "рани по тілу святого". Не слід починати важливі справи. Є прикмета: що почнеш у цей день — завершиться невдачею або триватиме дуже довго. Не можна відмовляти в допомозі нужденним. Не варто зловживати алкоголем чи переїдати.

Прикмети та народні вірування на свято 21 травня

Якщо день теплий і ясний — літо буде спекотним.

Сильна роса вранці — на добрий врожай.

Птахи купаються у пилюці чи воді — до дощу.

Грім цього дня — до довгого теплого літа.

Зозуля кує довго — на гарну погоду і врожай.

Чому важливо знати про свята 21 травня?

Розуміння значення кожної дати в календарі допомагає зберігати національну пам’ять, підтримувати традиції та формувати відчуття єдності. До того ж, святкові події — це привід для контенту, привітань, маркетингових кампаній та корпоративних ініціатив.

Нагадаємо, у Україні буде тепла погода практично по всій території сьогодні, 21 травня. У західних областях, у центрі та на сході пройдуть дощі.

Також Фокус писав церковний календар на травень 2025 року. Вознесіння Господнє в травні відзначатимемо 29 числа, а третє знайдення голови Іоанна Предтечі — 25 травня.