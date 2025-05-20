До +24: прогноз погоди в Україні на завтра, 21 травня (карта)

В Україні буде тепла погода практично по всій території в середу, 21 травня. У західних областях, у центрі та на сході пройдуть дощі.

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Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко 20 травня.

Погода в Україні завтра, 21 травня

У середу, 21-го травня, в Україні буде скрізь тепло. Температура повітря вдень сягне +17+24 градуси. Дощі завтра ймовірні в західних областях, у центрі та на сході України.

У південній частині та на півночі України (окрім Сумщини) опадів не повинно бути.

Вітер 21 травня буде із заходу, помірний, у східних областях може бути сильним.

Температура повітря в Україні 21 травня Фото: ventusky.com

Погода в Києві завтра, 21 травня

У Києві завтра істотні опади малоймовірні, протягом дня передбачаються +22 градуси.

"Насолоджуємося теплою погодою, кому треба — приймаємо антигістамінні препарати від тополиного пуху", — наголосила Наталка Діденко.

В Укргідрометцентрі повідомили, що 20-22 травня територія України перебуватиме в полі зниженого тиску. Атмосферні фронти та нестійкість вологого повітря зумовлюватимуть 21 травня на сході та південному сході України, 22 травня в західних областях короткочасні дощі, місцями з грозами.

До України "йде" дещо тепліша повітряна маса, що спричинить вищу температуру повітря в четвер.

Нагадаємо, у Києві продається тримісний літак-амфібія Aeroprakt A-24, який може злітати та сідати на воді. Власник просить за нього 46 900 євро (2 171 470 грн).

Також Фокус писав про те, що у зв’язку з грозами 19–20 травня в низці регіонів України оголосили перший, "жовтий" рівень погодної небезпеки.