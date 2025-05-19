Більшість регіонів України накриють грози: у ДСНС оголосили "жовтий" рівень небезпеки

У зв’язку з грозами 19–20 травня в низці регіонів України оголосили перший, "жовтий" рівень погодної небезпеки.

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Про це повідомляє пресслужба ДСНС у понеділок, 19 травня.

"19–20 травня в низці регіонів України оголошено жовтий рівень небезпеки через ускладнення погодних умов", — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що 19 травня у Києві та Київській області, за прогнозом Укргідрометцентру, очікується гроза, що триватиме до кінця дня. А 20 травня вдень грози прогнозують у південних, східних, більшості центральних областей України, а також у Сумській області.

Схожий прогноз погоди в Україні публікує і державний Гідрометцентр. У більшій частині країни з 19 травня очікуються опади, похмура і тепла погода. З 21 травня в більшості регіонів очікуються сонячні дні.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомляла, що з понеділка погода в Україні зміниться. Очікуються не лише дощі різного ступеню інтенсивності, а й довгоочікуване тепло.

Також на погодному порталі Ventusky повідомляли, що тепліша погода в Україні очікується вже наприкінці поточного тижня, а з наступного понеділка південні області накриє спека до +30 градусів. Проте найближчі кілька днів у різних регіонах усе ще дощитиме, а подекуди можливі грози.