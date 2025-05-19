В Україну незабаром прийде спека до +30: коли і де буде найтепліше, — Ventusky

Тепліша погода в Україні очікується вже наприкінці поточного тижня, а з наступного понеділка південні області накриє спека до +30 градусів. Проте найближчі кілька днів у різних регіонах усе ще дощитиме, а подекуди можливі грози.

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Про це свідчать дані погодного ресурсу Ventusky.

За інформацією сервісу, суттєве потепління почнеться вже з найближчої суботи. Температура у Києві 24 травня сягне 24 градусів, а на півдні стовпчик термометра може піднятися до 29. Однак західні області накриють сильні дощі з грозами.

Погода в Україні 24 травня за даними онлайн-сервісу Ventusky Фото: скриншот

Коли в Україну прийде спека

З наступного понеділка на півдні повітря місцями розігріється вже до +30. У центрі та на сході країни очікується від +25 до +26. Найпрохолоднішою погода в Україні буде в західних областях і Карпатах: від +12 до +18. Значних опадів уже не прогнозується.

26 травня температура повітря на півдні України сягатиме +30 градусів Фото: скриншот

З 1 червня, за інформацією Ventusky, знову почне холоднішати. Кияни відчують прохолоду до +12, а в Житомирській і Вінницькій областях можливі +10 і дощі.

З 1 червня онлайн-серівс Ventusky прогнозує похолодання в Україні Фото: скриншот

Погода в Україні найближчими днями

До вихідних погода в Україні ще лишатиметься прохолодною, регіони накриватимуть опади. Зокрема, 20 травня дощі з грозами прогнозуються на північному сході країни. Також дощитиме в центрі, на сході, у Київській, Житомирській і Вінницькій областях. Температура повітря в різних регіонах коливатиметься від +11 до +19.

У вівторок 20 травня в Україні прогнозуються дощі з грозами Фото: скриншот

Наступного дня, 21 травня, повітря стане теплішим: у столиці до +21, в інших регіонах від +18 до +20. Проте на сході та півночі ще ймовірні опади.

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