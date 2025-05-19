В Украину вскоре придет жара до +30: когда и где будет теплее всего, — Ventusky

Более теплая погода в Украине ожидается уже в конце текущей недели, а со следующего понедельника южные области накроет жара до +30 градусов. Однако ближайшие несколько дней в разных регионах все еще будут идти дожди, а местами возможны грозы.

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Об этом свидетельствуют данные погодного ресурса Ventusky.

По информации сервиса, существенное потепление начнется уже с ближайшей субботы. Температура в Киеве 24 мая достигнет 24 градусов, а на юге столбик термометра может подняться до 29. Однако западные области накроют сильные дожди с грозами.

Погода в Украине 24 мая по данным онлайн-сервиса Ventusky по данным онлайн-сервиса Фото: скриншот

Когда в Украину придет жара

Со следующего понедельника на юге воздух местами разогреется уже до +30. В центре и на востоке страны ожидается от +25 до +26. Самой прохладной погода в Украине будет в западных областях и Карпатах: от +12 до +18. Значительных осадков уже не прогнозируется.

26 мая температура воздуха на юге Украины будет достигать +30 градусов Фото: скриншот

С 1 июня, по информации Ventusky, снова начнет холодать. Киевляне почувствуют прохладу до +12, а в Житомирской и Винницкой областях возможны +10 и дожди.

С 1 июня онлайн-сервис Ventusky прогнозирует похолодание в Украине Фото: скриншот

Погода в Украине в ближайшие дни

До выходных погода в Украине еще будет оставаться прохладной, регионы будут накрывать осадки. В частности, 20 мая дожди с грозами прогнозируются на северо-востоке страны. Также дожди будут идти в центре, на востоке, в Киевской, Житомирской и Винницкой областях. Температура воздуха в разных регионах будет колебаться от +11 до +19.

Во вторник 20 мая в Украине прогнозируются дожди с грозами Фото: скриншот

На следующий день, 21 мая, воздух станет теплее: в столице до +21, в других регионах от +18 до +20. Однако на востоке и севере еще вероятны осадки.

Напомним, во Львовской области на днях выпал снег. В сети появились кадры снегопада на курорте "Плай" в поселке Плавье в Стрыйском районе, а также засыпало села Тухолька и Славское.

Физик атмосферы и заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова предупредила украинцев о тревожном изменении климата. По ее словам, сейчас по регионам наблюдается смещение климатических зон.