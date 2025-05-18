Прогноз погоди на тиждень: в Україну тепло прийде з 19 травня, будуть і холодні дні, — синоптики

Погода в Україні зміниться вже з понеділка: у більшість областей прийде довгоочікуване тепло. Очікуються дощі різного ступеня інтенсивності.

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Прогноз погоди на тиждень представила синоптик Наталка Діденко.

В Україну приходить тепла погода, зниження температури до 6-9 градусів уже не буде. У понеділок і вівторок 19 і 20 травня погода в Україні буде теплою, а температура повітря — в межах 12-18 градусів тепла.

З 21 по 22 травня градуси "підуть вгору", лише 23-24 травня очікується короткочасне похолодання.

У більшості областей України 19 травня очікується 14-18 градусів тепла

Однак наступного дня з 25 по 26 травня прогнозується тепло по всій Україні.

"З 26 травня можна починати бурчати, що вже спекотно і нічим дихати", — зауважила Діденко.

Опадів в Україні найближчим часом буде багато. У понеділок 19 травня, згідно з прогнозом погоди, в Україні очікуються дощі різної інтенсивності. Подекуди прогримить грім із грозами.

У східних областях і на півдні України очікується сильний південно-західний вітер зі штормовим поривом до 15-20 метрів на секунду.

Найвища температура повітря в понеділок очікується на сході та півдні: від 15 до 22 градусів тепла. Найнижча — у західних областях від +9 до +14 градусів.

У більшості областей України 19 травня очікується 14-18 градусів тепла. Погода в Києві вночі та вранці ясна, без опадів, але вдень пройдуть дощі. Протягом дня температура повітря в Києві становитиме +14 і +16 градусів.

Схожий прогноз погоди в Україні публікує і державний Гідрометцентр. У більшій частині країни з 19 травня очікуються опади, похмура і тепла погода. З 21 травня в більшості регіонів очікуються сонячні дні.

Нагадаємо, Україну накрив атмосферний фронт і циклон із Польщі. Через це в більшості регіонів відчувається прохолода.

У четвер 15 травня у Львівській області випав сніг. Села Тухолька і Славське Стрийського району засипало.