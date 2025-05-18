Прогноз погоды на неделю: в Украину тепло придет с 19 мая, будут и холодные дни, – синоптики

Погода в Украине изменится уже с понедельника: в большинство областей придет долгожданное тепло. Ожидаются дожди разной степени интенсивности.

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Прогноз погоды на неделю представила синоптик Наталья Диденко.

В Украину приходит теплая погода, понижения температуры до 6-9 градусов уже не будет. В понедельник и вторник 19 и 20 мая погода в Украине будет теплой, а температура воздуха — в пределах 12-18 градусов тепла.

С 21 по 22 мая градусы "пойдут вверх", лишь 23-24 мая ожидается кратковременное похолодание.

В большинстве областей Украины 19 мая ожидается 14-18 градусов тепла

Однако на следующий день с 25 по 26 мая прогнозируется тепло по всей Украине.

"С 26 мая можно начинать ворчать, что уже жарко и нечем дышать", — заметила Диденко.

Осадков в Украине в ближайшее время будет много. В понедельник 19 мая, согласно прогнозу погоды, в Украине ожидаются дожди разной интенсивности. Кое-где прогремит гром с грозами.

В восточных областях и на юге Украины ожидается сильный юго-западный ветер со штормовым порывом до 15-20 метров в секунду.

Самая высокая температура воздуха в понедельник ожидается на востоке и юге: от 15 до 22 градуса тепла. Самая низкая — в западных областях от +9 до +14 градусов.

В большинстве областей Украины 19 мая ожидается 14-18 градусов тепла. Погода в Киеве ночью и утром ясная, без осадков, но днем пройдут дожди. В течение дня температура воздуха в Киеве составит +14 и +16 градусов.

Схожий прогноз погоды в Украине публикует и государственный Гидрометцентр. В большей части страны с 19 мая ожидаются осадки, пасмурная и теплая погода. С 21 мая в большинстве регионов ожидаются солнечные дни.

Напомним, Украину накрыл атмосферный фронт и циклон из Польши. Из-за этого в большинстве регионов ощущается прохлада.

В четверг 15 мая во Львовской области выпал снег. Села Тухолька и Славское Стрыйского района засыпало.