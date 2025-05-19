Большинство регионов Украины накроют грозы: в ГСЧС объявили "желтый" уровень опасности

В связи с грозами 19-20 мая в ряде регионов Украины объявили первый, "желтый" уровень погодной опасности.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в понедельник, 19 мая.

"19-20 мая в ряде регионов Украины объявлен желтый уровень опасности из-за осложнения погодных условий", — говорится в сообщении.

Указано, что 19 мая в Киеве и Киевской области, по прогнозу Укргидрометцентра, ожидается гроза, которая продлится до конца дня. А 20 мая днем грозы прогнозируют в южных, восточных, большинстве центральных областей Украины, а также в Сумской области.

Похожий прогноз погоды в Украине публикует и государственный Гидрометцентр. В большей части страны с 19 мая ожидаются осадки, пасмурная и теплая погода. С 21 мая в большинстве регионов ожидаются солнечные дни.

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщала, что с понедельника погода в Украине изменится. Ожидаются не только дожди разной степени интенсивности, но и долгожданное тепло.

Также на погодном портале Ventusky сообщали, что более теплая погода в Украине ожидается уже в конце текущей недели, а со следующего понедельника южные области накроет жара до +30 градусов. Однако ближайшие несколько дней в разных регионах все еще будут идти дожди, а местами возможны грозы.