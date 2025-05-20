До +24: прогноз погоды в Украине на завтра, 21 мая (карта)
В Украине будет теплая погода практически по всей территории в среду, 21 мая. В западных областях, в центре и на востоке пройдут дожди.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко 20 мая.
Погода в Украине завтра, 21 мая
В среду, 21-го мая, в Украине будет везде тепло. Температура воздуха днем достигнет +17+24 градуса. Дожди завтра вероятны в западных областях, в центре и на востоке Украины.
В южной части и на севере Украины (кроме Сумщины) осадков не должно быть.
Ветер 21 мая будет с запада, умеренный, в восточных областях может быть сильным.
Погода в Киеве завтра, 21 мая
В Киеве завтра существенные осадки маловероятны, в течение дня предполагаются +22 градуса.
"Наслаждаемся теплой погодой, кому надо — принимаем антигистаминные препараты от тополиного пуха", — отметила Наталья Диденко.
В Укргидрометцентре сообщили, что 20-22 мая территория Украины будет находиться в поле пониженного давления. Атмосферные фронты и неустойчивость влажного воздуха будут обусловливать 21 мая на востоке и юго-востоке Украины, 22 мая в западных областях кратковременные дожди, местами с грозами.
В Украину "идет" несколько более теплая воздушная масса, что повлечет более высокую температуру воздуха в четверг.
Напомним, в Киеве продается трехместный самолет-амфибия Aeroprakt A-24, который может взлетать и садиться на воде. Владелец просит за него 46 900 евро (2 171 470 грн).
Также Фокус писал о том, что в связи с грозами 19-20 мая в ряде регионов Украины объявили первый, "желтый" уровень погодной опасности.