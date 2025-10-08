"Право работает тогда, когда за ним стоят люди": в Украине отмечают День юриста (открытки)
Ежегодно 8 октября в Украине отмечают День юриста — профессиональный праздник всех адвокатов, судей, нотариусов и других служителей Закона. Эту дату выбрали, учитывая период написания Ярославом Мудрым "Русской Правды" — правового документа Восточной Европы времен средневековья.
8 октября в Украине традиционно отмечают День юриста. Фокус разобрался, какова история этого праздника, и узнал, кто уже поздравил защитников права с их профессиональным праздником.
День юриста 2025: почему именно 8 октября
Как пояснили в Профсоюзе работников образования и науки Украины, профессиональный праздник для юрисконсультов, адвокатов, нотариусов, судей, прокуроров и всех, кто стоит на страже права, начали указом президента Украины в 1997 году.
Дата была выбрана не случайно. Ученые-историки считают, что в октябре 1016 года Ярослав Мудрый столкнулся в битве со Святополком, после чего была написана "Русская Правда". Этот документ содержал важнейшие вопросы правовых отношений Руси и считается ценным источником права средневековой Восточной Европы.
Интересно, что день месяца для празднования также неслучаен. Число 8 получили, добавив цифры памятного года: 1+0+1+6=8.
День юриста 2025: символизм
Современным символом правосудия является образ богини Фемиды. Ее меч и весы в руках, а также повязка на глазах символизируют справедливость, силу и беспристрастность.
День юриста 2025: поздравления
В Министерстве юстиции уже утром поздравили всех служителей Закона с профессиональным праздником, пожелав вдохновения, новых свершений и неисчерпаемой энергии в таком важном деле.
Министр Герман Галущенко отметил, что "право работает тогда, когда за ним стоят люди", а именно преданные профессионалы. Он отметил, что именно юристы являются фундаментом справедливости, на котором строится государство, а их работа формирует доверие общества к закону и государственным институтам.
"Спасибо каждому юристу, кто своим ежедневным трудом укрепляет верховенство права и развивает правовое государство европейского образца", — добавил Галущенко.
В Верховном суде поблагодарили судей, адвокатов, прокуроров, нотариусов и всех, кто выбрал юридическую профессию, за преданность профессии, принципиальность и высокий профессионализм.
"Пусть ваша сила будет в мудрости, ваши решения — в гармонии с правом и совестью, а сердце всегда напоминает, ради чего выбрали это благородное дело", — пожелали юристам в их профессиональный праздник.
