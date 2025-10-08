"Право работает тогда, когда за ним стоят люди": в Украине отмечают День юриста (открытки)

Ежегодно 8 октября в Украине отмечают День юриста — профессиональный праздник всех адвокатов, судей, нотариусов и других служителей Закона. Эту дату выбрали, учитывая период написания Ярославом Мудрым "Русской Правды" — правового документа Восточной Европы времен средневековья.

8 октября в Украине традиционно отмечают День юриста. Фокус разобрался, какова история этого праздника, и узнал, кто уже поздравил защитников права с их профессиональным праздником.

День юриста 2025: почему именно 8 октября

Как пояснили в Профсоюзе работников образования и науки Украины, профессиональный праздник для юрисконсультов, адвокатов, нотариусов, судей, прокуроров и всех, кто стоит на страже права, начали указом президента Украины в 1997 году.

Дата была выбрана не случайно. Ученые-историки считают, что в октябре 1016 года Ярослав Мудрый столкнулся в битве со Святополком, после чего была написана "Русская Правда". Этот документ содержал важнейшие вопросы правовых отношений Руси и считается ценным источником права средневековой Восточной Европы.

Вариант открытки ко Дню юриста в Украине Фото: ITV

Интересно, что день месяца для празднования также неслучаен. Число 8 получили, добавив цифры памятного года: 1+0+1+6=8.

День юриста 2025: символизм

Современным символом правосудия является образ богини Фемиды. Ее меч и весы в руках, а также повязка на глазах символизируют справедливость, силу и беспристрастность.

Вариант открытки с Фемидой Фото: ITV

День юриста 2025: поздравления

В Министерстве юстиции уже утром поздравили всех служителей Закона с профессиональным праздником, пожелав вдохновения, новых свершений и неисчерпаемой энергии в таком важном деле.

Министр Герман Галущенко отметил, что "право работает тогда, когда за ним стоят люди", а именно преданные профессионалы. Он отметил, что именно юристы являются фундаментом справедливости, на котором строится государство, а их работа формирует доверие общества к закону и государственным институтам.

"Спасибо каждому юристу, кто своим ежедневным трудом укрепляет верховенство права и развивает правовое государство европейского образца", — добавил Галущенко.

Еще один вариант открытки ко Дню юриста 2025 Фото: ITV

В Верховном суде поблагодарили судей, адвокатов, прокуроров, нотариусов и всех, кто выбрал юридическую профессию, за преданность профессии, принципиальность и высокий профессионализм.

"Пусть ваша сила будет в мудрости, ваши решения — в гармонии с правом и совестью, а сердце всегда напоминает, ради чего выбрали это благородное дело", — пожелали юристам в их профессиональный праздник.

Напомним, 8 октября православная церковь также чтит память Пелагии Антиохийской и в Украине отмечают День художника. Считается, что в этот день нельзя планировать дальние поездки и рассказывать о своих сновидениях.

Синоптик Наталья Диденко сообщала, что 8 октября практически по всей стране будет облачная погода. Наиболее интенсивные дожди ожидаются на юге, в частности в Одесской области.