8 октября 2025 года: Пелагии Антиохийской - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя рассказывать про свои сны и планировать далекие поездки.
Что случилось 8 октября?
Сегодня православная церковь почитатет память Пелагии Антиохийской. Она жила в III веке, была невероятно красивой, но вела распутную жизнь. Но однажды она осознала, что выбрала неверный путь, и стала христианкой, посвятив остаток своей жизни Богу.
Также 8 октября в Украине — День юриста и День художника.
Что нельзя делать 8 октября:
- рассказывать про свои сны;
- планировать далекие поездки;
- вести пустые разговоры.
Народные поверья и приметы:
- тучи плывут низко — скоро будет мороз;
- яркие звезды — к хорошей погоде, тусклые — ждите непогоду;
- вокруг солнца появился туманный ореол — будет ясно и тепло;
- с березы опали не все листья — зима будет поздней.
День ангела празднуют:
Александр, Афанасий, Герман, Евгений, Максим, Николай, Остап, Павел, Прохор, Роман, Сергей, Ефросинья.
Родились 8 октября:
1871 год — Иван Пиддубный, украинский спортсмен-борец, шестикратный чемпион мира по борьбе;
1958 год — Урсула фон дер Ляйен, европейский политик, председатель Еврокомиссии (с 2019 года);
1970 год — Мэтт Деймон, американский актер, продюсер, лауреат премии "Оскар" и двух "Золотых глобусов";
1985 год — Бруно Марс, американский певец, продюсер, мультиинструменталист и танцор, обладатель премии "Грэмми".
А также в этот день:
1596 год — подписывают Берестейскую унию, создают греко-католическую Церковь;
1914 год — впервые во время Первой мировой войны применили бомбардировочную авиацию;
1918 год — Польский регентский совет провозглашает независимость Королевства Польша;
1945 год — инженер из штата Массачусетс Перси Спенсер получает патент на микроволновку;
1991 год — Верховная Рада Украины принимает закон о гражданстве Украины.
Также Фокус писал календарь церковных праздников на октябрь 2025 года.