8 октября 2025 года: Пелагии Антиохийской - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя рассказывать про свои сны и планировать далекие поездки.

Что случилось 8 октября?

Сегодня православная церковь почитатет память Пелагии Антиохийской. Она жила в III веке, была невероятно красивой, но вела распутную жизнь. Но однажды она осознала, что выбрала неверный путь, и стала христианкой, посвятив остаток своей жизни Богу.

Также 8 октября в Украине — День юриста и День художника.

Что нельзя делать 8 октября:

рассказывать про свои сны;

планировать далекие поездки;

вести пустые разговоры.

Народные поверья и приметы:

тучи плывут низко — скоро будет мороз;

яркие звезды — к хорошей погоде, тусклые — ждите непогоду;

вокруг солнца появился туманный ореол — будет ясно и тепло;

с березы опали не все листья — зима будет поздней.

День ангела празднуют:

Александр, Афанасий, Герман, Евгений, Максим, Николай, Остап, Павел, Прохор, Роман, Сергей, Ефросинья.

Родились 8 октября:

1871 год — Иван Пиддубный, украинский спортсмен-борец, шестикратный чемпион мира по борьбе;

1958 год — Урсула фон дер Ляйен, европейский политик, председатель Еврокомиссии (с 2019 года);

1970 год — Мэтт Деймон, американский актер, продюсер, лауреат премии "Оскар" и двух "Золотых глобусов";

1985 год — Бруно Марс, американский певец, продюсер, мультиинструменталист и танцор, обладатель премии "Грэмми".

А также в этот день:

1596 год — подписывают Берестейскую унию, создают греко-католическую Церковь;

1914 год — впервые во время Первой мировой войны применили бомбардировочную авиацию;

1918 год — Польский регентский совет провозглашает независимость Королевства Польша;

1945 год — инженер из штата Массачусетс Перси Спенсер получает патент на микроволновку;

1991 год — Верховная Рада Украины принимает закон о гражданстве Украины.

