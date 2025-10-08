8 жовтня 2025 року: Пелагії Антіохійської — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна розповідати про свої сни і планувати далекі поїздки.
Що сталося 8 жовтня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Пелагії Антіохійської. Вона жила в III столітті, була неймовірно красивою, але вела розпусне життя. Але одного разу вона усвідомила, що обрала хибний шлях, і стала християнкою, присвятивши залишок свого життя Богу.
Також 8 жовтня в Україні — День юриста і День художника.
Що не можна робити 8 жовтня:
- розповідати про свої сни;
- планувати далекі поїздки;
- вести порожні розмови.
Народні повір'я та прикмети:
- хмари пливуть низько — скоро буде мороз;
- яскраві зірки — до гарної погоди, тьмяні — чекайте негоду;
- навколо сонця з'явився туманний ореол — буде ясно і тепло;
- з берези опало не все листя — зима буде пізньою.
День ангела святкують:
Олександр, Афанасій, Герман, Євген, Максим, Микола, Остап, Павло, Прохор, Роман, Сергій, Єфросинія.
Народилися 8 жовтня:
1871 рік — Іван Піддубний, український спортсмен-борець, шестиразовий чемпіон світу з боротьби;
1958 рік — Урсула фон дер Ляєн, європейський політик, голова Єврокомісії (з 2019 року);
1970 рік — Метт Деймон, американський актор, продюсер, лауреат премії "Оскар" і двох "Золотих глобусів";
1985 рік — Бруно Марс, американський співак, продюсер, мультиінструменталіст і танцюрист, володар премії "Греммі".
А також цього дня:
1596 рік — підписують Берестейську унію, створюють греко-католицьку Церкву;
1914 рік — уперше під час Першої світової війни застосували бомбардувальну авіацію;
1918 рік — Польська регентська рада проголошує незалежність Королівства Польща;
1945 рік — інженер зі штату Массачусетс Персі Спенсер отримує патент на мікрохвильовку;
1991 рік — Верховна Рада України ухвалює закон про громадянство України.
