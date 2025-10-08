8 жовтня 2025 року: Пелагії Антіохійської — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна розповідати про свої сни і планувати далекі поїздки.

Що сталося 8 жовтня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Пелагії Антіохійської. Вона жила в III столітті, була неймовірно красивою, але вела розпусне життя. Але одного разу вона усвідомила, що обрала хибний шлях, і стала християнкою, присвятивши залишок свого життя Богу.

Також 8 жовтня в Україні — День юриста і День художника.

Що не можна робити 8 жовтня:

розповідати про свої сни;

планувати далекі поїздки;

вести порожні розмови.

Народні повір'я та прикмети:

хмари пливуть низько — скоро буде мороз;

яскраві зірки — до гарної погоди, тьмяні — чекайте негоду;

навколо сонця з'явився туманний ореол — буде ясно і тепло;

з берези опало не все листя — зима буде пізньою.

День ангела святкують:

Олександр, Афанасій, Герман, Євген, Максим, Микола, Остап, Павло, Прохор, Роман, Сергій, Єфросинія.

Народилися 8 жовтня:

1871 рік — Іван Піддубний, український спортсмен-борець, шестиразовий чемпіон світу з боротьби;

1958 рік — Урсула фон дер Ляєн, європейський політик, голова Єврокомісії (з 2019 року);

1970 рік — Метт Деймон, американський актор, продюсер, лауреат премії "Оскар" і двох "Золотих глобусів";

1985 рік — Бруно Марс, американський співак, продюсер, мультиінструменталіст і танцюрист, володар премії "Греммі".

А також цього дня:

1596 рік — підписують Берестейську унію, створюють греко-католицьку Церкву;

1914 рік — уперше під час Першої світової війни застосували бомбардувальну авіацію;

1918 рік — Польська регентська рада проголошує незалежність Королівства Польща;

1945 рік — інженер зі штату Массачусетс Персі Спенсер отримує патент на мікрохвильовку;

1991 рік — Верховна Рада України ухвалює закон про громадянство України.

