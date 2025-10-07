Дожди, ветер и температурные качели: какой будет погода 8 октября (карта)

Погода в Украине будет напрямую зависеть от южного циклона, который принесет с собой дожди, сильный ветер и контрастную температуру воздуха. В некоторых регионах Украины, как прогнозирует Наталья Диденко, ожидается до +20 градусов.

Из-за активного южного циклона с центром над Крымом и атмосферных фронтов практически по всей стране будет облачная погода, сообщает синоптик Наталья Диденко.

Она предупреждает, что наиболее интенсивные дожди ожидаются на юге Украины, в частности в Одесской области.

На востоке существенные осадки завтра маловероятны, как и на западе страны во второй половине дня.

Что касается ветра, то штормовые порывы ожидаются на юге, востоке и в центре, а на севере он будет порывистый. На западе ситуация с ветром будет умереннее. Направление ветра – восточное, северо-восточное.

Фото: facebook / Наталья Диденко

8 октября воздух прогреется до +9+12 градусов на западе. На востоке и юго-востоке температура воздуха составит +15+20 градусов, на севере +13+16 градусов, а на юге от +16 до +20, в Одесской области +14.

В центральных регионах столбики термометра будут показывать от +12 до +19 градусов.

В Полтавской, Черкасской и Кропивницкой областях температура воздуха составит +12+15 градусов.

Погода в Киеве 8 октября

Столица в среду будет во власти облачной погоды, местами вероятен дождь. Температура воздуха в течение дня составит до +15 градусов.

Напомним, мэр Одессы предупредил, что сегодня, 7 октября, в городе и области ожидается 12-часовой ливень. В Гидрометцентре Черного и Азовского морей дождевую погоду для региона прогнозируют на три дня.

Ранее сообщалось, что погода в Украине становится все экстремальнее.