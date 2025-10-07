Дощі, вітер і температурні гойдалки: якою буде погода 8 жовтня (карта)

Погода в Україні безпосередньо залежатиме від південного циклону, який принесе із собою дощі, сильний вітер і контрастну температуру повітря. У деяких регіонах України, як прогнозує Наталка Діденко, очікується до +20 градусів.

Через активний південний циклон із центром над Кримом і атмосферні фронти практично в усій країні буде хмарна погода, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Вона попереджає, що найбільш інтенсивні дощі очікуються на півдні України, зокрема в Одеській області.

На сході істотні опади завтра малоймовірні, як і на заході країни в другій половині дня.

Щодо вітру, то штормові пориви очікуються на півдні, сході та в центрі, а на півночі він буде поривчастий. На заході ситуація з вітром буде помірнішою. Напрямок вітру — східний, північно-східний.

Фото: facebook / Наталья Диденко

8 жовтня повітря прогріється до +9+12 градусів на заході. На сході та південному сході температура повітря становитиме +15+20 градусів, на півночі +13+16 градусів, а на півдні від +16 до +20, в Одеській області +14.

У центральних регіонах стовпчики термометра показуватимуть від +12 до +19 градусів.

У Полтавській, Черкаській та Кропивницькій областях температура повітря становитиме +12+15 градусів.

Погода в Києві 8 жовтня

Столиця в середу буде під владою хмарної погоди, місцями ймовірний дощ. Температура повітря протягом дня становитиме до +15 градусів.

Нагадаємо, мер Одеси попередив, що сьогодні, 7 жовтня, у місті та області очікується 12-годинна злива. У Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів дощову погоду для регіону прогнозують на три дні.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні стає дедалі екстремальнішою.