Дощі, вітер і температурні гойдалки: якою буде погода 8 жовтня (карта)
Погода в Україні безпосередньо залежатиме від південного циклону, який принесе із собою дощі, сильний вітер і контрастну температуру повітря. У деяких регіонах України, як прогнозує Наталка Діденко, очікується до +20 градусів.
Через активний південний циклон із центром над Кримом і атмосферні фронти практично в усій країні буде хмарна погода, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Вона попереджає, що найбільш інтенсивні дощі очікуються на півдні України, зокрема в Одеській області.
На сході істотні опади завтра малоймовірні, як і на заході країни в другій половині дня.
Щодо вітру, то штормові пориви очікуються на півдні, сході та в центрі, а на півночі він буде поривчастий. На заході ситуація з вітром буде помірнішою. Напрямок вітру — східний, північно-східний.
8 жовтня повітря прогріється до +9+12 градусів на заході. На сході та південному сході температура повітря становитиме +15+20 градусів, на півночі +13+16 градусів, а на півдні від +16 до +20, в Одеській області +14.
У центральних регіонах стовпчики термометра показуватимуть від +12 до +19 градусів.
У Полтавській, Черкаській та Кропивницькій областях температура повітря становитиме +12+15 градусів.
Погода в Києві 8 жовтня
Столиця в середу буде під владою хмарної погоди, місцями ймовірний дощ. Температура повітря протягом дня становитиме до +15 градусів.
Нагадаємо, мер Одеси попередив, що сьогодні, 7 жовтня, у місті та області очікується 12-годинна злива. У Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів дощову погоду для регіону прогнозують на три дні.
Раніше повідомлялося, що погода в Україні стає дедалі екстремальнішою.