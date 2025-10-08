"Право працює тоді, коли за ним стоять люди": в Україні відзначають День юриста (листівки)

Щороку 8 жовтня в Україні відзначають День юриста — професійне свято усіх адвокатів, суддів, нотаріусів та інших служителів Закону. Цю дату обрали з огляду на період написання Ярославом Мудрим «Руської Правди» — правового документа Східної Європи часів середньовіччя.

8 жовтня в Україні традиційно відзначають День юриста. Фокус розібрався, яка історія цього свята, та дізнався, хто вже привітав захисників права з їхнім професійним святом.

День юриста 2025: чому саме 8 жовтня

Як пояснили у Профспілці працівників освіти і науки України, професійне свято для юрисконсультів, адвокатів, нотаріусів, суддів, прокурорів та всіх, хто стоїть на сторожі права, започаткували указом президента України у 1997 році.

Дата була обрана не випадково. Вчені-історики вважають, що у жовтні 1016 року Ярослав Мудрий зіткнувся в битві із Святополком, після чого була написана "Руська Правда". Цей документ містив найважливіші питання правових відносин Русі та та вважається цінним джерелом права середньовічної Східної Європи.

Варіант листівки до Дня юриста в Україні Фото: ITV

Цікаво, що день місяця для святкування також невипадковий. Число 8 отримали, додавши цифри пам'ятного року: 1+0+1+6=8.

День юриста 2025: символізм

Сучасним символом правосуддя є образ богині Феміди. Її меч та терези у руках, а також пов’язка на очах символізують справедливість, силу та безпристрасність.

Варіант листівки з Фемідою Фото: ITV

День юриста 2025: вітання

У Міністерстві юстиції вже зранку привітали всіх служителів Закону з професійним святом, побажавши натхнення, нових звершень і невичерпної енергії у такій важливій справі.

Міністр Герман Галущенко наголосив, що "право працює тоді, коли за ним стоять люди", а саме віддані професіонали. Він зазначив, що саме юристи є фундаментом справедливості, на якому будується держава, а їхня робота формує довіру суспільства до закону й державних інституцій.

"Дякую кожному юристу, хто своєю щоденною працею зміцнює верховенство права та розбудовує правову державу європейського зразка", — додав Галущенко.

Ще один варіант листівки до Дня юриста 2025 Фото: ITV

У Верховному суді подякували суддям, адвокатам, прокурорам, нотаріусам та всім, хто обрав юридичний фах, за відданість професії, принциповість і високий професіоналізм.

"Нехай ваша сила буде в мудрості, ваші рішення – у гармонії з правом і совістю, а серце завжди нагадує, заради чого обрали цю шляхетну справу", — побажали юристам в їхнє професійне свято.

Нагадаємо, 8 жовтня православна церква також вшановує пам'ять Пелагії Антіохійської і в Україні відзначають День художника. Вважається, що у цей день не можна планувати далекі поїздки та розповідати про свої сновидіння.

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляла, що 8 жовтня практично по всій країні буде хмарна погода. Найбільш інтенсивні дощі очікуються на півдні, зокрема в Одеській області.