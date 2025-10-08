Підтримайте нас RU
"Право працює тоді, коли за ним стоять люди": в Україні відзначають День юриста (листівки)

Сучасним символом правосуддя є образ богині Феміди
У Міністерстві юстиції та Верховному суді привітали юристів з професійним святом | Фото: Flickr

Щороку 8 жовтня в Україні відзначають День юриста — професійне свято усіх адвокатів, суддів, нотаріусів та інших служителів Закону. Цю дату обрали з огляду на період написання Ярославом Мудрим «Руської Правди» — правового документа Східної Європи часів середньовіччя.

8 жовтня в Україні традиційно відзначають День юриста. Фокус розібрався, яка історія цього свята, та дізнався, хто вже привітав захисників права з їхнім професійним святом.

День юриста 2025: чому саме 8 жовтня

Як пояснили у Профспілці працівників освіти і науки України, професійне свято для юрисконсультів, адвокатів, нотаріусів, суддів, прокурорів та всіх, хто стоїть на сторожі права, започаткували указом президента України у 1997 році.

Дата була обрана не випадково. Вчені-історики вважають, що у жовтні 1016 року Ярослав Мудрий зіткнувся в битві із Святополком, після чого була написана "Руська Правда". Цей документ містив найважливіші питання правових відносин Русі та та вважається цінним джерелом права середньовічної Східної Європи.

В Україні 8 жовтня відзначають День юриста 2025
Варіант листівки до Дня юриста в Україні
Фото: ITV

Цікаво, що день місяця для святкування також невипадковий. Число 8 отримали, додавши цифри пам'ятного року: 1+0+1+6=8.

День юриста 2025: символізм

Сучасним символом правосуддя є образ богині Феміди. Її меч та терези у руках, а також пов’язка на очах символізують справедливість, силу та безпристрасність.

Привітати з Днем юриста 2025 можна листівкою з символом права — богинею Фемідою
Варіант листівки з Фемідою
Фото: ITV

День юриста 2025: вітання

У Міністерстві юстиції вже зранку привітали всіх служителів Закону з професійним святом, побажавши натхнення, нових звершень і невичерпної енергії у такій важливій справі.

Міністр Герман Галущенко наголосив, що "право працює тоді, коли за ним стоять люди", а саме віддані професіонали. Він зазначив, що саме юристи є фундаментом справедливості, на якому будується держава, а їхня робота формує довіру суспільства до закону й державних інституцій.

"Дякую кожному юристу, хто своєю щоденною працею зміцнює верховенство права та розбудовує правову державу європейського зразка", — додав Галущенко.

В Україні привітали з Днем юриста 2025 у Верховному суді і Мін'юсті
Ще один варіант листівки до Дня юриста 2025
Фото: ITV

У Верховному суді подякували суддям, адвокатам, прокурорам, нотаріусам та всім, хто обрав юридичний фах, за відданість професії, принциповість і високий професіоналізм.

"Нехай ваша сила буде в мудрості, ваші рішення – у гармонії з правом і совістю, а серце завжди нагадує, заради чого обрали цю шляхетну справу", — побажали юристам в їхнє професійне свято.

