Кейт Миддлтон повторила свой образ с 2023 года (фото)

Сейчас каждое появление монаршей персоны это почти эксклюзив. Она лечится от рака, поэтому отошла от публичных обязанностей.

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Онкобольная Кейт Миддлтон повторила свой образ. Об этом пишет People.

25 августа 2024 года жена принца Уильяма неожиданно появилась, когда ее сфотографировали по дороге в церковь у замка Балморал в Шотландии с мужем, королем Чарльзом III и королевой Камиллой. Принцесса Уэльская примеряла ту самую шляпу, которую носила в Crathie Kirk прошлым летом.

На фотографиях она сидит на пассажирском сиденье, когда принц Уильям управляет автомобилем. Мама троих детей была одета в федору темно-коричневого оттенка Hicks & Brown's Suffolk. Принцесса Уэльская соединила широкополый головной убор с коричневым клетчатым пальто, висящими серьгами.

Кейт Миддлтон

Минувшим летом на воскресной службе в Crathie Kirk принцесса продемонстрировала федору с закрученными назад волосами, серьги и то же коричневое шотландское платье-пальто, которое она носила 25 августа.

Кейт Миддлтон

"Кейт обычно носит более официальный стиль, но она ходила в церковь зимой, и наши шляпы сделаны из шерсти, поэтому они добавляют немного тепла", — рассказывала соучредитель Hicks & Brown Алиса Лит-Кук.

Напомним, Кейт Миддлтон переживает из-за ссоры мужа с братом.

Также Фокус писал о влиянии рака на здоровье Кейт Миддлтон.