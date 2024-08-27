Кейт Міддлтон повторила свій образ з 2023 року (фото)

Наразі кожна поява монаршої персони це майже ексклюзив. Вона лікується від раку, тому відійшла від публічних обовʼязків.

Related video

Онкохвора Кейт Міддлтон повторила свій образ. Про це пише People.

25 серпня 2024 дружина принца Вільяма несподівано зʼявилася, коли її сфотографували по дорозі до церкви біля замку Балморал у Шотландії з чоловіком, королем Чарльзом ІІІ та королевою Каміллою. Принцеса Уельська приміряла той самий капелюх, який носила в Crathie Kirk минулого літа.

На фотографіях вона сидить на пасажирському сидінні, коли принц Вільям керує авто. Мама трьох дітей була одягнена у федору темно-коричневого відтінку Hicks & Brown's Suffolk. Принцеса Уельська поєднала крислатий головний убір з коричневим картатим пальтом, висячими сережками.

Кейт Міддлтон

Минулого літа на недільній службі в Crathie Kirk принцеса продемонструвала федору із закрученим назад волоссям, сережки та те саме коричневе шотландське плаття-пальто, яке вона носила 25 серпня.

Кейт Міддлтон

"Кейт зазвичай носить більш офіційний стиль, але вона ходила до церкви взимку, і наші капелюхи зроблені з вовни, тож вони додають трохи тепла", — розповідала співзасновниця Hicks & Brown Аліса Літ-Кук.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон переймається через сварку чоловіка з братом.

Також Фокус писав про вплив раку на здоровʼя Кейт Міддлтон.