Тайный сын короля Чарльза III потребовал провести тест на отцовство

Мужчина уже много лет пытается добиться от королевской семьи согласия на тест. Он уверяет, что является внебрачным ребенком Чарльза и Камиллы, у которых был роман еще задолго до того, как о нем начали писать СМИ.

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58-летний австралийский инженер британского происхождения Саймон Чарльз Доранте-Дэй, проживающий в Квинсленде, потребовал "четырехстороннего теста на отцовство" с участием короля Чарльза III и его сыновей, принца Уильяма и принца Гарри, пишет Daily Star.

Мужчина, который уже много лет утверждает, что он — тайный сын британского монарха и его жены, королевы Камиллы, таким образом хочет окончательно доказать всему миру свою правоту и поставить точку в вопросе родства с Виндзорами.

Саймон со своей женой Фото: Simon Charles Dorante-Day/Facebook

Ранее Доранте-Дэй утверждал, что его приемная мать, которая работала на королеву Елизавету II, сказала ему, что он — сын Чарльза и Камиллы, когда была при смерти.

По его словам, усыновление произошло, когда ему было около восьми месяцев, в 1966 году в Портсмуте. В то время Чарльзу исполнилось 17 лет, а Камилле — на год больше.

Этот запрос на ДНК-тест далеко не первый со стороны Саймона, однако до этого все подобные предложения заканчивались молчанием со стороны королевской семьи.

В свежем посте в Facebook он опубликовал фото короля, двух принцев и свое, чтобы доказать сходство с Чарльзом.

"Это сравнение Уильяма, Меня, Чарльза и Гарри очень наглядно демонстрирует, нет последовательности. Тот факт, что левая сторона моего лица одинаково совпадает с Чарльзом, а ни с Уильямом, ни с Гарри, вызывает очевидный вопрос: кто же настоящие сыновья Чарльза? Вот почему моя жена, доктор Эльвианна, и я считаем, что 4-сторонний тест на отцовство — это единственный способ решить этот вопрос раз и навсегда. Нужно раскрыть правду об игре, в которую играют Монархия, Правительство и Истеблишмент 58 лет. Ложь и коррупция должны быть раскрыты за то, что они есть, преступная деятельность", – говорится в публикации.

Саймон Чарльз Доранте-Дэй показывает свое сходство с королем Великобритании Фото: Simon Charles Dorante-Day/Facebook

В качестве еще одного доказательства своей правоты Саймон приводит очередной аргумент.

"Не только то, что случилось со мной в детстве и то, что я помню, когда я вырос в Англии, но и то, что случилось с мной, моей женой и моими детьми в Австралии, поддерживает наш аргумент. Эти скрытые и незаконные действия, которые постоянно нацелены на нас, являются попыткой остановить нас в этом путешествии, не более того. У них ничего не получится. Они только усилит наш аргумент и предоставят нам доказательства того, что произошло в зале суда", — продолжил он.

На страницу Доранте-Дэя в соцсети подписаны 29 тысяч человек, и многие верят в то, что он много лет пишет и говорит, однако пока что никаких подтверждений своим словам, кроме отсылки к внешнему сходству с членами королевской семьи Саймон не предоставил. Ранее он утверждал, что о тайном ребенке Чарльза и Камиллы узнала принцесса Диана и собиралась обнародовать эту информацию, но не успела, потому что погибла в 1997 году.

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон сообщила о завершении курса химиотерапии.