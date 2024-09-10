Таємний син короля Чарльза III вимагає провести тест на батьківство

Чоловік уже багато років прагне отримати від королівської сім'ї згоду на тест. Він запевняє, що є позашлюбною дитиною Чарльза і Камілли, у яких був роман ще задовго до того, як про нього почали писати ЗМІ.

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58-річний австралійський інженер британського походження Саймон Чарльз Доранте-Дей, який мешкає в Квінсленді, вимагає "чотиристороннього тесту на батьківство" за участю короля Чарльза III і його синів, принца Вільяма і принца Гаррі, пише Daily Star.

Чоловік, який вже багато років стверджує, що він — таємний син британського монарха і його дружини, королеви Камілли, у такий спосіб хоче остаточно довести всьому світові, що має рацію, і поставити крапку в питанні спорідненості з Віндзорами.

Саймон зі своєю дружиною Фото: Simon Charles Dorante-Day/Facebook

Раніше Доранте-Дей стверджував, що його прийомна мати, яка працювала на королеву Єлизавету II, сказала йому, що він — син Чарльза і Камілли, коли була при смерті. За його словами, усиновлення відбулося, коли йому було близько восьми місяців, 1966 року в Портсмуті. У той час Чарльзу виповнилося 17 років, а Каміллі — на рік більше.

Цей запит на ДНК-тест — далеко не перший з боку Саймона, проте до цього всі подібні пропозиції закінчувалися мовчанням з боку королівської сім'ї.

У свіжому пості у Facebook він опублікував фото короля, двох принців і своє, щоб довести схожість із Чарльзом.

"Це порівняння Вільяма, мене, Чарльза і Гаррі дуже наочно демонструє, що немає послідовності. Той факт, що лівий бік мого обличчя однаково збігається з Чарльзом, а не з Вільямом, ні з Гаррі, викликає очевидне запитання: хто ж справжні сини Чарльза? Ось чому моя дружина, доктор Ельвіанна, і я вважаємо, що 4-сторонній тест на батьківство — це єдиний спосіб вирішити це питання раз і назавжди. Потрібно розкрити правду про гру, в яку грають Монархія, Уряд та Істеблішмент 58 років. Брехня і корупція повинні бути розкриті за те, що вони є, злочинна діяльність", — йдеться в публікації.

Саймон Чарльз Доранте-Дей показує свою схожість із королем Великої Британії Фото: Simon Charles Dorante-Day/Facebook

Як ще один доказ своєї правоти Саймон наводить черговий аргумент.

"Не тільки те, що трапилося зі мною в дитинстві і те, що я пам'ятаю, коли я виріс в Англії, а й те, що трапилося зі мною, моєю дружиною і моїми дітьми в Австралії, підтримує наш аргумент. Ці приховані та незаконні дії, які постійно націлені на нас, є спробою зупинити нас у цій подорожі, не більше того. У них нічого не вийде. Вони тільки посилять наш аргумент і нададуть нам докази того, що сталося в залі суду", — продовжив він.

На сторінку Доранте-Дея в соцмережі підписані 29 тисяч осіб, і багато хто вірить у те, що він багато років пише і говорить, проте поки що жодних підтверджень своїм словам, крім відсилання до зовнішньої схожості з членами королівської сім'ї, Саймон не надав. Раніше він стверджував, що про таємну дитину Чарльза і Камілли дізналася принцеса Діана і збиралася оприлюднити цю інформацію, але не встигла, бо загинула 1997 року.

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон повідомила про завершення курсу хіміотерапії.