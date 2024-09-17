Королева Бутана показала свою маленькую дочь в национальном наряде (фото)

9 сентября младшей дочери короля и королевы Бутана исполнился год.

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34-летняя королева Бутана Джецун Пема, которую называют Кейт Миддлтон Гималаев, поделилась на своей странице в Instagram двумя новыми фото младшей дочери Сонам ​​Янгден Вангчук. Снимки сделаны в честь Цечу — религиозного праздника в Бутане.

В кадре годовалая девочка сфотографирована в традиционном наряде темно-красного тона с красочным узором.

"Счастливых праздников Цечу всем в Тхимпху! В честь этого мы рады поделиться этими фотографиями Ее Королевского Высочества Гьялсем Сонам ​​Янгден Вангчук, сделанными в ее первый день рождения 9 сентября 2024 года. Пусть ваши праздники будут наполнены радостью и единением!" – говорится в подписи к посту.

Сонам ​​Янгден Вангчук

Джецун Пема замужем за королем Бутана Джигме Кхесаром Намгьелом Вангчуком, который старше ее на 10 лет. О третьей беременности она объявила в июне прошлого года.

У пары есть также сын Джигме Угьен Вангчук. В марте ему исполнилось четыре года. Мальчик – второй в линии престолонаследия после своего старшего брата Гьялсея Джигме Намгьела.

Джигме Угьен Вангчук

Через три месяца после рождения дочери королева Джецун Пема и король Джигме Кхесар Намгьел Вангчук представили Ее Королевское Высочество Гьялсем, названную Сонам ​​Янгден Вангчук. Королевская семья поделилась радостной новостью и фотографиями гламурного торжества в официальном аккаунте королевы в Instagram.

Сонам ​​— бутанское имя, обозначающее заслуги, долголетие и удачу. Имя Янгден, означающее драгоценный камень, символизирует процветание и благополучие. Церемония наречения имени прошла в Ташичходзонге в годовщину восшествия Его Величества на Золотой Трон в 2006 году.

Король и королева Бутана с тремя детьми

В прошлом году монаршая чета посетила свадьбу наследного принца Хусейна и принцессы Раджвы аль-Хусейн из Иордании, а также присутствовала на коронации короля Чарльза в Лондоне в начале мая.

Король Джигме, чрезвычайно популярный пятый Друк Гьялпо, учился в Великобритании и США и взошел на престол в 2006 году, в возрасте всего 26 лет после того, как его отец отрекся от престола. В отличие от своего сына, который планирует моногамный брак, бывший король, который ввел демократию в Бутане во время своего правления, имеет четырех жен, все сестры, на которых он женился в один и тот же день.

Джигме женился на Джецун Пема 13 октября 2011 года, когда она еще была студенткой факультета международных отношений в Риджентс-колледже в Лондоне.

В то время этот брак попал в заголовки газет, потому что молодой король был более открыто привязан к своей жене, чем привыкли граждане, из-за чего пару стали называть "Уильямом и Кейт Гималаев".

Старшая сестра королевы Йеатсо Лхамо замужем за братом короля принцем Джигме Дорджи Вангчуком.

Ранее Фокус писал, что король Бутана посетил похороны английской королевы.