Королева Бутану показала свою маленьку доньку в національному вбранні (фото)

9 вересня молодшій доньці короля і королеви Бутану виповнився рік.

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34-річна королева Бутану Джецун Пема, яку називають Кейт Міддлтон Гімалаїв, поділилася на своїй сторінці в Instagram двома новими фото молодшої дочки Сонам Янгден Вангчук. Знімки зроблені на честь Цечу — релігійного свята в Бутані.

У кадрі однорічна дівчинка сфотографована в традиційному вбранні темно-червоного тону з барвистим візерунком.

"Щасливих свят Цечу всім у Тхімпху! На честь цього ми раді поділитися цими фотографіями Її Королівської Високості Г'ялсем Сонам Янгден Вангчук, зробленими в її перший день народження 9 вересня 2024 року. Нехай ваші свята будуть наповнені радістю і єднанням!" — йдеться у підписі до посту.

Сонам Янгден Вангчук

Джецун Пема одружена з королем Бутану Джигме Кхесаром Намг'єлом Вангчуком, який старший за неї на 10 років. Про третю вагітність вона оголосила в червні минулого року.

У пари є також син Джигме Уг'єн Вангчук. У березні йому виповнилося чотири роки. Хлопчик — другий у лінії престолонаслідування після свого старшого брата Г'ялсея Джігме Намг'єла.

Джигме Уг'єн Вангчук

Через три місяці після народження доньки королева Джецун Пема і король Джигме Кхесар Намг'єл Вангчук представили Її Королівську Високість Г'ялсем, названу Сонам Янгден Вангчук. Королівська сім'я поділилася радісною новиною і фотографіями гламурного торжества в офіційному акаунті королеви в Instagram.

Сонам — бутанське ім'я, що означає заслуги, довголіття й удачу. Ім'я Янгден, що означає дорогоцінний камінь, символізує процвітання і благополуччя. Церемонія наречення імені відбулася в Ташичходзонзі в річницю сходження Його Величності на Золотий Трон 2006 року.

Король і королева Бутану з трьома дітьми

Минулого року монарше подружжя відвідало весілля спадкоємного принца Хусейна і принцеси Раджви аль-Хусейн з Йорданії, а також було присутнє на коронації короля Чарльза в Лондоні на початку травня.

Король Джигме, надзвичайно популярний п'ятий Друк Г'ялпо, навчався у Великій Британії та США і зійшов на престол у 2006 році, у віці лише 26 років після того, як його батько зрікся престолу. На відміну від свого сина, який планує моногамний шлюб, колишній король, який запровадив демократію в Бутані під час свого правління, має чотирьох дружин, усі сестри, з якими він одружився одного і того ж дня.

Джигме одружився з Джецун Пема 13 жовтня 2011 року, коли вона ще була студенткою факультету міжнародних відносин у Ріджентс-коледжі в Лондоні.

На той час цей шлюб потрапив у заголовки газет, тому що молодий король був більш відкрито прив'язаний до своєї дружини, ніж звикли бачити громадяни, через що пару стали називати "Вільямом і Кейт Гімалаїв".

Старша сестра королеви Йеатсо Лхамо одружена з братом короля принцом Джігме Дорджі Вангчуком.

Раніше Фокус писав, що король Бутану відвідав похорон англійської королеви.