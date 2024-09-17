"Обрезали Меган": почему возник скандал вокруг праздничного фото принца Гарри

Впервые с 2021 года королевская семья публично поздравила герцога Сассекского с днем рождения. Впрочем, поклонники монарших персон заметили одну деталь на снимке.

Related video

Букингемский дворец сообщил, что фотография, опубликованная королевской семьей в честь 40-летия принца Гарри, не была обрезана, чтобы убрать Меган Маркл. Об этом пишет Independent.

Снимок улыбающегося герцога Сассекского крупным планом, сделанный во время первой зарубежной поездки Гарри и Меган в Дублин в качестве супружеской пары в 2018 году, был опубликован королем Чарльзом III, а позже принцем и принцессой Уэльской, чтобы отметить 40-летие младшего сына принцессы Дианы 15 сентября 2024 года.

"Поздравляем сегодня герцога Сассекского с 40-летием!" — отметила пресс-служба монарших персон.

Принц Гарри

Но королевские наблюдатели заметили, что на оригинальном снимке, сделанном, когда Гарри еще был членом королевской семьи, также изображена Меган Маркл.

Это привело к предположениям в сети, что королевская семья специально обрезала герцогиню с изображения, но впоследствии оказалось, что обрезанное фото Гарри, а также полное изображение его жены были загружены Ассоциацией прессы в Getty Images на сайте в тот же день 2018 года.

Принц Гарри и Меган Маркл

Представитель Букингемского дворца подтвердил, что использованное изображение не было изменено и использовано в том формате, в котором оно было получено.

Это впервые с 2021 года, когда королевская семья публично признает день рождения принца Гарри.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям оборвали публичное молчание относительно принца Гарри.

Также Фокус писал о встрече принца Гарри и принца Уильяма на похоронах дяди.