Обрізали Меган: чому виник скандал навколо святкового фото принца Гаррі

Уперше з 2021 року королівська родина публічно привітала герцога Сассекського з днем народження. Втім, прихильники монарших персон помітили одну деталь на знімку.

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Букінгемський палац повідомив, що фотографія, опублікована королівською родиною на честь 40-річчя принца Гаррі, не була обрізана, щоб забрати Меган Маркл. Про це пише Independent.

Знімок усміхненого герцога Сассекського крупним планом, зроблений під час першої закордонної поїздки Гаррі та Меган до Дубліна як подружньої пари у 2018 році, був опублікований королем Чарльзом ІІІ, а пізніше принцом і принцесою Уельським, щоб відзначити 40-річчя меншого сина принцеси Діани 15 вересня 2024.

"Вітаємо сьогодні герцога Сассекського з 40-річчям!" — зазначила пресслужба монарших персон.

Принц Гаррі

Але королівські спостерігачі помітили, що на оригінальному знімку, зробленому, коли Гаррі ще був членом королівської родини, також зображена Меган Маркл.

Це призвело до припущень у мережі, що королівська сім’я спеціально обрізала герцогиню із зображення, але згодом виявилося, що обрізане фото Гаррі, а також повне зображення його дружини були завантажені Асоціацією преси в Getty Images на сайті того ж дня 2018 року.

Принц Гаррі та Меган Маркл

Представник Букінгемського палацу підтвердив, що використане зображення не було змінено та використане в тому форматі, у якому воно було отримано.

Це вперше з 2021 року, коли королівська родина публічно визнає день народження принца Гаррі.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон та принц Вільям обірвали публічне мовчання щодо принца Гаррі.

Також Фокус писав про зустріч принца Гаррі та принца Вільяма на похороні дядька.