Онкобольной король Чарльз ІІІ сделал эмоциональное заявление

В начале 2024 года суверену диагностировали онкологию. Он частично отошел от публичных обязанностей, однако впоследствии вернулся к работе, совмещая ее с лечением.

Related video

Онкобольной король Великобритании Чарльз ІІІ сделал эмоциональное заявление. Обращение монарха опубликовано в Instagram.

Британский суверен выразил соболезнования в новом заявлении, обнародованном Букингемским дворцом.

"Мы с женой глубоко поражены и опечалены тем, что видим разрушения и опустошения, вызванные катастрофическим наводнением в Центральной Европе", — начал Чарльз III.

"Многие люди в Соединенном Королевстве имеют прочные, сильные и личные связи с регионом, и вместе с ними мы с женой выражаем наши самые глубокие и искренние соболезнования всем тем, кто так трагически потерял своих близких, свои дома и свои средства к существованию", — добавил король.

В частности, суверен выразил восхищение экстренными службами, которые оказали помощь пострадавшим.

Король Чарльз сделал заявление

В комментариях британского короля поблагодарили жители Польши, Чехии, Германии, Италии и др.

Объявление было сделано после того, как принц Гарри заявил, что он вернется в Великобританию, чтобы посетить премию WellChild Awards, патроном которой герцог Сассекский является в течение последних 16 лет.

Напомним, в Польше после прорыва дамбы под воду ушел город.

Также Фокус писал о том, что в Восточной Европе свирепствует циклон "Борис". Наибольший ущерб от стихии понесли Австрия, Чехия, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия. Многие города и села в этих странах полностью затоплены, десятки тысяч жителей остались без электроэнергии.