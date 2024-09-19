Онкохворий король Чарльз ІІІ зробив емоційну заяву

На початку 2024 року суверену діагностували онкологію. Він частково відійшов від публічних обовʼязків, проте згодом повернувся до роботи, поєднуючи її з лікуванням.

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Онкохворий король Великої Британії Чарльз ІІІ зробив емоційну заяву. Звернення монарха опубліковано в Instagram.

Британський суверен висловив співчуття в новій заяві, оприлюдненій Букінгемським палацом.

"Ми з дружиною глибоко вражені і засмучені тим, що бачимо руйнування та спустошення, спричинені катастрофічною повінню в Центральній Європі", — почав Чарльз ІІІ.

"Багато людей у ​​Сполученому Королівстві мають міцні, сильні та особисті зв’язки з регіоном, і разом з ними ми з дружиною висловлюємо наші найглибші та найщиріші співчуття всім тим, хто так трагічно втратив своїх близьких, свої домівки та свої засоби до існування", — додав король.

Зокрема, суверен висловив захоплення екстреними службами, які надали допомогу постраждалим.

Король Чарльз зробив заяву

У коментарях британському королю подякували мешканці Польщі, Чехії, Німеччини, Італії тощо.

Оголошення було зроблено після того, як принц Гаррі заявив, що він повернеться до Великої Британії, щоб відвідати премію WellChild Awards, патроном якої герцог Сассекський є протягом останніх 16 років.

Нагадаємо, у Польщі після прориву дамби під воду пішло місто.

Також Фокус писав про те, що у Східній Європі лютує циклон "Борис". Найбільших збитків від стихії зазнали Австрія, Чехія, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина. Багато міст і сіл у цих країнах повністю затоплено, десятки тисяч жителів залишилися без електроенергії.