Раскрыто скрытое значение образов Луи, Джорджа и Шарлотты на королевском мероприятии

По отдельности наряды детей принца Уильяма не имеют особого значения, но вместе они несут скрытый смысл. Пользователи сети заметили внимание к деталям.

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Стало известно, почему Кейт Миддлтон одела детей на одно королевское мероприятие именно в таких цветах. Об этом пишет Mirror.

Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи появились на Trooping the Color 2023 в одежде, которая имела скрытый смысл.

В 2023 году на ежегодных торжествах Trooping the Color дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма привлекли внимание вместе со своей матерью после того, как поклонники королевской семьи заметили цвет их нарядов. По отдельности они не имеют особого значения, но вместе они несут скрытый смысл.

Принц Джордж и принц Луи выглядели нарядно в своих темно-синих костюмах и красных галстуках. А принцесса Шарлотта появилась на публике в белом платье с красной окантовкой. Тем временем сама Кейт Миддлтон была в зеленом платье от Andrew Gn и шляпке в тон, а также серьгах покойной принцессы Дианы.

Один фанат написал в X (Twitter): "Я просто обожаю внимание к деталям, семья Уэльских носит зеленый, белый и красный, цвета валлийского флага".

Принц Джордж, принц Луи и принцесса Шарлотта на Trooping the Color 2023 Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская, одетая в зеленое, также намекнула на свою новую роль полковника ирландской гвардии. Ранее это звание носил принц Уильям.

Семья Уэльских на Trooping the Color 2023 Фото: Getty Images

Trooping the Color чествует официальный, но не фактический день рождения короля или королевы. Торжественное событие происходит ежегодно и берет свое начало со времен Карла II в 17 веке, когда флаги полка стояли перед солдатами, чтобы они могли узнать свое подразделение в бою.

Флаг Уэльса

Напомним, как брат Кейт Миддлтон нарушил этикет перед королевой Елизаветой II.

Также Фокус писал об особенностях образа Кейт Миддлтон на Trooping the Color 2024.