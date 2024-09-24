Розкрито приховане значення образів Луї, Джорджа та Шарлотти на королівському заході

Окремо вбрання дітей принца Вільяма не мають особливого значення, але разом вони несуть прихований сенс. Користувачі мережі помітили увагу до деталей.

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Стало відомо, чому Кейт Міддлтон одягнула дітей на один королівський захід саме в таких кольорах. Про це пише Mirror.

Принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї зʼявилися на Trooping the Color 2023 в одязі, який мав прихований сенс.

У 2023 році на щорічних урочистостях Trooping the Color діти Кейт Міддлтон та принца Вільяма привернули увагу разом зі своєю матір’ю після того, як шанувальники королівської сім’ї помітили колір їхніх нарядів. Окремо вони не мають особливого значення, але разом вони несуть прихований сенс.

Принц Джордж і принц Луї виглядали ошатно в своїх темно-синіх костюмах і червоних краватках. А принцеса Шарлотта зʼявилася на публіці в білій сукні з червоною окантовкою. Тим часом сама Кейт Міддлтон була в зеленій сукні від Andrew Gn і капелюшку в тон, а також сережках покійної принцеси Діани.

Один фанат написав у X (Twitter): "Я просто обожнюю увагу до деталей, сім'я Уельських носить зелений, білий і червоний, кольори валлійського прапора".

Принц Джордж, принц Луї та принцеса Шарлотта на Trooping the Color 2023 Фото: Getty Images

Принцеса Уельська, одягнена в зелене, також натякнула на свою нову роль полковника ірландської гвардії. Раніше це звання носив принц Вільям.

Родина Уельських на Trooping the Color 2023 Фото: Getty Images

Trooping the Color вшановує офіційний, але не фактичний день народження короля чи королеви. Урочиста подія відбувається щороку і бере свій початок з часів Карла II у 17 столітті, коли прапори полку стояли перед солдатами, щоб вони могли впізнати свій підрозділ у бою.

Прапор Уельсу

Нагадаємо, як брат Кейт Міддлтон порушив етикет перед королевою Єлизаветою ІІ.

Також Фокус писав про особливості образу Кейт Міддлтон на Trooping the Color 2024.