Мохаммед Аль-Файед сделал принцессе Диане непристойное предложение, – расследование BBC

Египтянин был уверен, что ему удастся переспать с принцессой Дианой по "праву первой ночи". В свою очередь принцесса Уэльская была возмущена подобными намерениями и называла Аль-Файеда-старшего "уродом" и "Йодой".

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Египетский бизнесмен Мохамед Аль-Файед, ныне покойный отец Доди Аль-Файеда, который погиб в ДТП вместе с принцессой Дианой, в свое время делал принцессе Уэльской "непристойное предложение", рассказал ее бывший дворецкий Пол Баррелл в расследовании ВВС "Аль-Файед: хищник в Harrods", пишет The Sun. Он работал на принцессу с 1987 по 1997 год.

По его словам, миллионер сказал Диане, что хочет переспать с ней, заставив ее "трястись" от отвращения. Если бы она была жива, то поддержала бы женщин, которые сейчас обвиняют покойного магната в сексуальном насилии, уверен Баррелл.

Мохаммед и Диана впервые встретились на спонсируемом Harrods матче по поло в 1986 году. Тогда она еще была замужем за принцем Чарльзом.

"Я был в машине, когда она выбежала из его кабинета, дрожа, и сказала мне, и это ее точные слова, что он сказал: "Я хочу, чтобы ты вышла замуж за моего сына, потому что по египетской традиции отец идет первым". Он сказал: "Я собираюсь спать с тобой". Затем она в шоке сказала: "Ты можешь представить, как занимаешься любовью с Йодой?" Так она его назвала. Мне было противно его поведение. Диане было противно от мысли, что ей придется сдаться ему. Сделав этот комментарий, он подготовил почву для этой встречи, и он был серьезен", – вспоминает дворецкий. Она также называла его "уродом".

Мохаммед Аль-Файед Фото: BBC

Барелл добавил, что Аль-Файед-старший действительно думал, что имеет "право первой ночи" и был уверен, что действительно переспит с принцессой Уэльской.

"И это всегда было у нее на уме на протяжении всего ее романа с Доди", – подчеркнул бывший поверенный принцессы.

Он также рассказал, как Аль-Файед осыпал Диану подарками, включая гаджеты и компьютерные игры, которые привозил в Кенсингтонский дворец, а она отправляла их обратно. Кроме того, Мохаммед разрешил ей воспользоваться секретным входом в его магазин Harrods в Найтсбридже, на западе Лондона.

Диана и кинопродюсер Доди начали встречаться после того, как Аль-Файед пригласил ее и ее сыновей Уильяма и Гарри в свой особняк с 30 спальнями в 1997 году. Пару сфотографировали целующимися тем летом на борту роскошной яхты Jonikal, принадлежащей отцу Доди.

"Мы все сосредоточились на Доди и принцессе. Но на самом деле кукловодом был Файед. Больше всего он хотел быть связанным с королевской семьей. Файед купил яхту перед тем праздником, чтобы Доди мог развлекать ее наедине. Он потратил миллионы, пытаясь ухаживать за ней, а его сын был просто пешкой в ​​его игре", – заявил Баррел.

Он признался, что не раз видел, как Аль-Файед "неподобающим образом прикасался к женщинам", однако с Дианой не мог себе позволить подобного.

"Она всегда имела преимущество, потому что он не мог позволить себе потерять ее. К сожалению, большинство женщин, которые работали на него, этого не делали. Она говорила, что Файед распускал руки. Люди не прикасаются к членам королевской семьи, но я видел, как он гладил ее руку и задерживался слишком долго, целовал ее руку почти как домашнее животное и обнимал ее за талию", – резюмировал Баррелл.

На прошлой неделе расследование BBC показало, что пять бывших сотрудниц универмага Harrods обвинили Аль-Файеда в изнасиловании, а теперь их количество женщин, которые выступили против него, возросло до 23 человек. Некоторые из причастных утверждают, что их заставили пройти инвазивные медицинские обследования, в ходе которых их проверяли на наличие заболеваний, передающихся половым путем, а результаты отправляли непосредственно самому Аль-Файеду.

Бизнесмен египетского происхождения, который умер в Лондоне в возрасте 94 лет в августе прошлого года, предположительно совершил нападения во время своего руководства магазином с 1984 года до его продажи в 2010 году.

Некоторые из причастных утверждают, что их заставили пройти инвазивные медицинские обследования, в ходе которых их проверяли на наличие заболеваний, передающихся половым путем, а результаты отправляли непосредственно самому Аль-Файеду.

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