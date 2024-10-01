Мохаммед Аль-Файєд зробив принцесі Діані непристойну пропозицію, — розслідування BBC

Єгиптянин був упевнений, що йому вдасться переспати з принцесою Діаною за "правом першої ночі". Зі свого боку принцеса Уельська була обурена такими намірами і називала Аль-Файєда-старшого "виродком" і "Йодою".

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Єгипетський бізнесмен Мохамед Аль-Файєд, нині покійний батько Доді Аль-Файєда, який загинув у ДТП разом із принцесою Діаною, свого часу робив принцесі Уельській "непристойну пропозицію", розповів її колишній дворецький Пол Баррелл у розслідуванні ВВС "Аль-Файєд: хижак у Harrods", пише The Sun. Він працював на принцесу з 1987 по 1997 рік.

За його словами, мільйонер сказав Діані, що хоче переспати з нею, змусивши її "тремтіти" від відрази. Якби вона була жива, то підтримала б жінок, які зараз звинувачують покійного магната в сексуальному насильстві, впевнений Баррелл.

Мохаммед і Діана вперше зустрілися на спонсорованому Harrods матчі з поло 1986 року. Тоді вона ще була одружена з принцом Чарльзом.

"Я був у машині, коли вона вибігла з його кабінету, тремтячи, і сказала мені, і це її точні слова, що він сказав: "Я хочу, щоб ти вийшла заміж за мого сина, тому що за єгипетською традицією батько йде першим". Він сказав: "Я збираюся спати з тобою". Потім вона в шоці сказала: "Ти можеш уявити, як займаєшся коханням із Йодою?" Так вона його назвала. Мені була огидна його поведінка. Діані було огидно від думки, що їй доведеться здатися йому. Зробивши цей коментар, він підготував ґрунт для цієї зустрічі, і він був серйозний", — згадує дворецький. Вона також називала його "виродком".

Мохаммед Аль-Файєд Фото: BBC

Баррелл додав, що Аль-Файєд-старший справді думав, що має "право першої ночі" і був упевнений, що переспить із принцесою Уельською.

"І це завжди було в неї на думці протягом усього її роману з Доді", — наголосив колишній повірений принцеси.

Він також розповів, як Аль-Файєд обсипав Діану подарунками, включно з ґаджетами та комп'ютерними іграми, які привозив у Кенсингтонський палац, а вона відправляла їх назад. Крім того, Мохаммед дозволив їй скористатися секретним входом у його магазин Harrods у Найтсбріджі, на заході Лондона.

Діана і кінопродюсер Доді почали зустрічатися після того, як Аль-Файєд запросив її та її синів Вільяма і Гаррі до свого особняка з 30 спальнями 1997 року. Пару сфотографували під час поцілунку того літа на борту розкішної яхти Jonikal, що належить батькові Доді.

"Ми всі зосередилися на Доді та принцесі. Але насправді ляльководом був Файєд. Найбільше він хотів бути пов'язаним із королівською родиною. Файєд купив яхту перед тим святом, щоб Доді міг розважати її наодинці. Він витратив мільйони, намагаючись доглядати за нею, а його син був просто пішаком у його грі", — заявив Баррелл.

Він зізнався, що неодноразово бачив, як Аль-Файєд "неналежним чином торкався до жінок", проте з Діаною не міг собі такого дозволити.

"Вона завжди мала перевагу, бо він не міг дозволити собі втратити її. На жаль, більшість жінок, які працювали на нього, цього не робили. Вона казала, що Файєд розпускав руки. Люди не торкаються членів королівської сім'ї, але я бачив, як він гладив її руку та затримувався занадто довго, цілував її руку майже як домашня тварина та обіймав її за талію", — резюмував Баррелл.

Минулого тижня розслідування BBC показало, що п'ять колишніх співробітниць універмагу Harrods звинуватили Аль-Фаєда у зґвалтуванні, а тепер кількість жінок, які виступили проти нього, зросла до 23 осіб. Деякі з причетних стверджують, що їх змусили пройти інвазивні медичні обстеження, під час яких їх перевіряли на наявність захворювань, що передаються статевим шляхом, а результати відправляли безпосередньо самому Аль-Файєду.

Бізнесмен єгипетського походження, який помер у Лондоні у віці 94 років у серпні минулого року, імовірно, вчинив напади під час свого керівництва магазином із 1984 року до його продажу 2010 року.

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