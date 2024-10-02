Принц Уильям встретился с Дэвидом Бекхэмом: с какой целью (фото, видео)

Принц Уэльский является патроном Лондонской благотворительной организации скорой помощи. Он попросил легенду футбола помочь со сбором средств.

Related video

Принц Уильям встретился с Дэвидом Бекхэмом ради доброго дела. Об этом они рассказали в соцсетях.

Британский футболист рассказал, какой для него была честь, когда будущий король попросил его помочь со сбором средств для лондонской авиационной машины скорой помощи.

Бывший капитан сборной Англии объединил усилия с представителем монархии, чтобы отпраздновать достижение цели собрать 16 миллионов фунтов стерлингов для замены старого оборудования благотворительной организации по спасению больных.

Муж Виктории Бекхэм и принц Уильям представили новые вертолеты H135, четыре миллиона на которые были собраны кампанией Omaze, которую поддержал футболист.

Принц Уэльский, который является патроном Лондонской благотворительной организации скорой помощи, лично попросил футбольную легенду стать публичным лицом сбора, и его пригласили сегодня, чтобы поблагодарить за поддержку благотворительной организации.

"Мы сегодня здесь, чтобы отпраздновать... успех сбора средств на лондонские воздушные машины скорой помощи, что является чем-то близким для меня на протяжении многих лет. Я парень из Ист-Энда, поэтому каждый раз, когда вижу их в воздухе, очень горжусь этим", — рассказал Бекхэм.

Принц Уильям и Дэвид Бекхэм

"Как только принц Уильям попросил меня принять участие, это было для меня большой честью (честно говоря)", — добавил спортсмен.

Пара поздоровалась, как старые друзья, прежде чем заскочить в один из вертолетов H135, и принц Уильям не удержался, чтобы сесть в кресло пилота.

Принц Уильям и Дэвид Бекхэм

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям повторили фото королевы Елизаветы II и принца Филиппа.

Также Фокус писал о критике нового видео Кейт Миддлтон.