Принц Вільям зустрівся з Девідом Бекхемом: з якою метою (фото, відео)

Принц Уельський є патроном Лондонської благодійної організації швидкої допомоги. Він попросив легенду футболу допомогти зі збором коштів.

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Принц Вільям зустрівся з Девідом Бекхемом заради доброї справи. Про це вони розповіли в соцмережах.

Британський футболіст розповів, якою для нього була честь, коли майбутній король попросив його допомогти зі збором коштів для лондонської авіаційної машини швидкої допомоги.

Колишній капітан збірної Англії об’єднав зусилля з представником монархії, щоб відсвяткувати досягнення мети зібрати 16 мільйонів фунтів стерлінгів для заміни старого обладнання благодійної організації з порятунку хворих.

Чоловік Вікторії Бекхем та принц Вільям представили нові вертольоти H135, чотири мільйони на які були зібрані кампанією Omaze, яку підтримав футболіст.

Принц Уельський, який є патроном Лондонської благодійної організації швидкої допомоги, особисто попросив футбольну легенду стати публічним обличчям збору, і його запросили сьогодні, щоб подякувати за підтримку благодійної організації.

"Ми сьогодні тут, щоб відсвяткувати… успіх збору коштів на лондонські повітряні машини швидкої допомоги, що є чимось близьким для мене протягом багатьох років. Я хлопець з Іст-Енду, тому кожен раз, коли бачу їх у повітрі, дуже пишаюся цим", — розповів Бекхем.

Принц Вільям та Девід Бекхем

"Як тільки принц Вільям попросив мене взяти участь, це було для мене великою честю (чесно кажучи)", — додав спортсмен.

Пара привіталася, як старі друзі, перш ніж заскочити в один із гелікоптерів H135, і принц Вільям не втримався, щоб сісти в крісло пілота.

Принц Вільям та Девід Бекхем

Нагадаємо, Кейт Міддлтон та принц Вільям повторили фото королеви Єлизавети ІІ та принца Філіпа.

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