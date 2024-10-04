Принц Уильям раскрыл личную причину, по которой он пропустил Олимпиаду-2024 в Париже (фото)

Принц Уильям оберегает и поддерживает свою жену Кейт Миддлтон, которая борется с раком. Недавно принцесса Уэльская закончила курс профилактической химиотерапии.

Related video

Принц Уэльский встретился с британскими олимпийскими и паралимпийскими пловцами в Бертли и рассказал, почему он не поехал на Олимпиаду 2024 года в Париж этим летом, сообщает Hello.

42-летний принц Уильям отсутствовал на трибунах главного спортивного мероприятия, а его тети, принцесса Анна и герцогиня Эдинбургская Софи, были единственными представителями британской королевской семьи, приехавшими во французскую столицу на Игры-2024.

В разговоре с британскими олимпийцами Адамом Пити и Томом Дином, а также паралимпийцами Мэйси Саммер-Ньютон и Луизой Фиддес во время посещения общественного бассейна Бертли в Тайн-энд-Уире Том спросил принца: "Удалось ли вам выбраться в Париж?"

Уильям, глядя на Адама Пити, у которого во время игр был положительный результат теста на коронавирус, ответил: "Нет, я очень хотел приехать, но должен сказать, что после информации о Covid я решил: поскольку моя жена проходила химиотерапию, я не хочу рисковать и приносить болезнь домой. Адам очень любезно напомнил мне, что быть осторожным все еще актуально! Но мы смотрели все его соревнования. Мы были прикованы к нему каждый день".

Принц Уильям со своей женой Кейт Миддлтон Фото: Getty

Супруг Кейт Миддлтон также добавил: "Мы с Кэтрин оба обожаем плавание. Джордж любит подводное плавание. Ему было десять лет, мы взяли его с собой и ему это очень понравилось. Это просто познакомило его с миром воды".

Ранее, 23 августа, королевский эксперт рассказал об отношениях королевы Камиллы и принца Уильяма.