Принц Вільям розкрив особисту причину, через яку він пропустив Олімпіаду-2024 у Парижі (фото)

Принц Вільям оберігає і підтримує свою дружину Кейт Міддлтон, яка бореться з раком. Нещодавно принцеса Уельська закінчила курс профілактичної хіміотерапії.

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Принц Уельський зустрівся з британськими олімпійськими та паралімпійськими плавцями в Бертлі і розповів, чому він не поїхав на Олімпіаду 2024 року в Париж цього літа, повідомляє Hello.

42-річний принц Вільям був відсутній на трибунах головного спортивного заходу, а його тітки, принцеса Анна і герцогиня Единбурзька Софі, були єдиними представниками британської королівської сім'ї, які приїхали до французької столиці на Ігри-2024.

У розмові з британськими олімпійцями Адамом Піті і Томом Діном, а також паралімпійцями Мейсі Саммер-Ньютон і Луїзою Фіддес під час відвідування громадського басейну Бертлі в Тайн-енд-Вірі Том запитав принца: "Чи вдалося вам вибратися в Париж?"

Вільям, дивлячись на Адама Піті, у якого під час ігор був позитивний результат тесту на коронавірус, відповів: "Ні, я дуже хотів приїхати, але мушу сказати, що після інформації про Covid я вирішив: оскільки моя дружина проходила хіміотерапію, я не хочу ризикувати й приносити хворобу додому. Адам дуже люб'язно нагадав мені, що бути обережним все ще актуально! Але ми дивилися всі його змагання. Ми були прикуті до нього щодня".

Принц Вільям зі своєю дружиною Кейт Міддлтон Фото: Getty

Чоловік Кейт Міддлтон також додав: "Ми з Кетрін обоє обожнюємо плавання. Джордж любить підводне плавання. Йому було десять років, ми взяли його з собою і йому це дуже сподобалося. Це просто познайомило його зі світом води".

Раніше, 23 серпня, королівський експерт розповів про стосунки королеви Камілли і принца Вільяма.