"Благословенная": принц Гарри дал редкий комментарий о дочери Лилибет Диане

Девочка родилась в 2021 году. Она лишь раз посетила Великобританию, постоянно находясь в США.

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Принц Гарри дал редкий комментарий о своей дочери Лилибет. Об этом пишет Hello Magazine.

Герцог Сассекский поделился рассказами о своих наследниках, принце Арчи и принцессе Лилибет, признавшись, что дети были "благословлены" длинными густыми волосами своей матери Меган Маркл.

Директор по контенту Софи Уокс-Даджон рассказала о встрече с Гарри на церемонии награждения WellChild Awards в сентябре. Младший сын британского короля является покровителем благотворительной организации для детей и уже много лет посещает ежегодную церемонию награждения.

"Я знала, что награда WellChild Awards была особенной для принца Гарри, но только когда я увидела его в действии, я смогла понять, как много этот особенный день значит для 40-летней королевской особы", — отметила Софи.

"С момента, когда он пришел в приемную, у него была заразительная энергия, и не было никакой утонченности и милости, когда он живо говорил о своих собственных детях накануне события", — добавила она.

Принц Гарри и Меган Маркл с детьми Фото: Archewell Foundation

"Арчи и Лили были благословлены густыми волосами своей матери", — сказал Гарри.

По словам Софи, Гарри наслаждается своим возрастом (ему 40 лет), а последнее десятилетие было лучшим. В 2018 году герцог Сассекский женился на Меган Маркл, а через год у них родился сын Арчи. Уже в США в 2021 году на свет появилась дочь Лилибет Диана. Сейчас семья принца живет в Монтесито, Калифорния.

Только в 2022 году Лилибет посетила Великобританию, когда королева Елизавета II праздновала Платиновый юбилей.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл запустили важную инициативу для детей.

Также Фокус писал о третьем дне рождения Лилибет Дианы.