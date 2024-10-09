"Благословенна": принц Гаррі дав рідкісний коментар про доньку Лілібет Діану

Дівчинка народилася у 2021 році. Вона лише раз відвідала Велику Британію, зростаючи в США.

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Принц Гаррі дав рідкісний коментар про свою доньку Лілібет. Про це пише Hello Magazine.

Герцог Сассекський поділився розповідями про своїх спадкоємців, принца Арчі та принцесу Лілібет, зізнавшись, що діти були "благословенні" довгим густим волоссям своєї матері Меган Маркл.

Директорка з контенту Софі Воукс-Даджон розповіла про зустріч з Гаррі на церемонії нагородження WellChild Awards у вересні. Менший син британського короля є покровителем благодійної організації для дітей і вже багато років відвідує щорічну церемонію нагородження.

"Я знала, що нагорода WellChild Awards була особливою для принца Гаррі, але лише коли я побачила його в дії, я змогла зрозуміти, як багато цей особливий день означає для 40-річної королівської особи", — зазначила Софі.

"З моменту, коли він прийшов у приймальню, у нього була заразлива енергія, і не було жодної витонченості та милості, коли він жваво балакав про своїх власних дітей напередодні події", — додала вона.

Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми Фото: Archewell Foundation

"Арчі та Лілі були благословенні густим волоссям своєї матері", — сказав Гаррі.

За словами Софі, Гаррі насолоджується своїм віком (йому 40 років), а останнє десятиліття було найкращим. У 2018 році герцог Сассекський одружився з Меган Маркл, а через рік у них народився син Арчі. Уже в США у 2021 році на світ зʼявилася донька Лілібет Діана. Наразі родина принца мешкає в Монтесіто, Каліфорнія.

Лише у 2022 році Лілібет відвідала Велику Британію, коли королева Єлизавета ІІ святкувала Платиновий ювілей.

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл запустили важливу ініціативу для дітей.

Також Фокус писав про третій день народження Лілібет Діани.