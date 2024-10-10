"Время лечит": дворецкий рассказал о шансах принца Гарри вернуться в королевскую семью (фото)

Сложные отношения принца Гарри с отцом и братом стали предметом множества спекуляций. Грант Харролд считает, что мир в королевской семье вскоре может наступить.

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Бывший дворецкий короля Чарльза ІІІ Грант Харролд, который работал в Букингемском дворце с 2004 по 2011 год, высказал свое мнение по поводу примирения принца Гарри с семьей, сообщает Еxpress.

Харролд заявил: "Я хотел бы думать, зная, насколько близки были принц Гарри и король Чарльз, что это возможно, но я думаю, что доверие королевской семьи — это большая проблема. Я думаю, что в глубине души члены королевской семьи всегда будут беспокоиться о Гарри".

Принц Гарри Фото: Getty

Грант отметил, что король Великобритании очень сложно переживает распри в своей семье. Бывший дворецкий надеется, что примирение родственников может произойти в ближайшее время. "Никогда не говори никогда, время лечит. Я уверен, что его отец, вероятно, был бы рад встретить его снова с распростертыми объятиями, им просто нужно убедиться, что то, что произошло за последние несколько лет, не повторится", — отметил Харольд.

Принц Гарри перестал быть старшим работающим членом королевской семьи с тех пор, как в 2020 году переехал в Калифорнию со своей женой Меган Маркл. Отношения Гарри со своей семьей испортились и переросли в открытую вражду после его сенсационного интервью телеведущей Опре Уинфри в 2021 году. Документальный сериал Netflix 2022 года Сассексов затем создал дополнительные проблемы, как и выход мемуаров Гарри Spare годом позже. Считается, что Гарри и его отец общаются, но принц больше не поддерживает отношения со своим старшим братом Уильямом.

Принц больше не поддерживает отношения с принцем Уильямом Фото: Getty Images

Напомним, 8 октября стало известно о самом заветном желании короля Чарльза ІІІ. Монарх очень тяжело переживает скандал в королевской семье.