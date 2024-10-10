Дворецький розповів про шанси принца Гаррі повернутися в королівську сім'ю (фото)
Складні стосунки принца Гаррі з батьком і братом стали предметом безлічі спекуляцій. Грант Гарролд вважає, що мир у королівській родині незабаром може настати.
Колишній дворецький короля Чарльза ІІІ Грант Гарролд, який працював у Букінгемському палаці з 2004 до 2011 року, висловив свою думку з приводу примирення принца Гаррі з сім'єю, повідомляє Еxpress.
Гарролд заявив: "Я хотів би думати, знаючи, наскільки близькими були принц Гаррі і король Чарльз, що це можливо, але я думаю, що довіра королівської сім'ї — це велика проблема. Я думаю, що в глибині душі члени королівської сім'ї завжди будуть турбуватися про Гаррі".
Грант зазначив, що король Великої Британії дуже складно переживає чвари у своїй родині. Колишній дворецький сподівається, що примирення родичів може відбутися найближчим часом. "Ніколи не говори ніколи, час лікує. Я впевнений, що його батько, ймовірно, був би радий зустріти його знову з розпростертими обіймами, їм просто потрібно переконатися, що те, що сталося за останні кілька років, не повториться", — зазначив Гарольд.
Принц Гаррі перестав бути старшим членом королівської сім'ї, що працює, відтоді, як 2020 року переїхав до Каліфорнії зі своєю дружиною Меган Маркл. Стосунки Гаррі зі своєю сім'єю зіпсувалися й переросли у відкриту ворожнечу після його сенсаційного інтерв'ю телеведучій Опрі Вінфрі 2021 року. Документальний серіал Netflix 2022 року Сассексів потім створив додаткові проблеми, як і вихід мемуарів Гаррі Spare роком пізніше. Вважається, що Гаррі та його батько спілкуються, але принц більше не підтримує стосунків зі своїм старшим братом Вільямом.
Нагадаємо, 8 жовтня стало відомо про найзаповітніше бажання короля Чарльза ІІІ. Монарх дуже важко переживає скандал у королівській родині.