Королевский репортер назвал модную деталь одежды, которую любит Меган Маркл (фото)

Модные образы Меган Маркл восхищают не только ее поклонников, но и критиков. Герцогиня умеет и любит красиво одеваться.

Related video

С тех пор, как Меган Маркл появилась в обществе в качестве члена британской королевской семьи, ее стиль стал объектом пристального внимания и всеобщего восхищения, а предметы одежды и аксессуары, которые она носила, регулярно распродавались в течение нескольких часов после ее появления на публике. Королевский репортер Джеймс Кроуфорд-Смит проанализировал гардероб жены принца Гарри и назвал одну модную деталь одежды, которая нравится герцогине Сассекской, сообщает Newsweek.

Став членом королевской семьи, Меган стала строго контролировать свой имидж. Она стала обращать внимание не только на фасон и цвет, но и на силуэт одежды. Модным фаворитом Меган стал халтернек. Этот стиль, в котором платья или блузки застегиваются на ремешок вокруг шеи. Наряды с халтернеком могут подчеркнуть шею владельца или укоротить ее в зависимости от стиля, они также могут расширить плечи и удлинить туловище.

В 2018 году в Виндзорском замке на свадебном приеме Меган выглядела непринужденно и шикарно в свадебном платье с халтер-воротником и расклешенной юбкой, созданном Стеллой Маккартни.

Меган Маркл и принц Гарри, 2018 год Фото: Getty Images

В 2022 году герцогиня появилась в Германии, чтобы принять участие в церемонии открытия Invictus Games. Меган была одета в белую блузку с ребристым узором и широкими брюками, дополненными соответствующим поясом.

Принц Гарри и Меган Маркл, Германия, 2022 год Фото: Getty Images

В мае 2024 года Меган и Гарри отправились в свой первый крупный зарубежный визит после отделения от монархии, получив приглашение в Нигерию от начальника штаба обороны страны. Во время поездки пара посетила специальный благотворительный матч по поло в городе Лагос, связанный со сбором средств для сборной страны по Invictus Games. Для мероприятия Меган надела платье-халтер с принтом бледного тона от дизайнера Джоанны Ортис.

Меган Маркл и принц Гарри, Лагос, Нигерия, 12 мая 2024 года Фото: Getty Images

Кроме того, герцогиня присутствовала в платье-халтере от Heidi Merrick с объемным бантом и перекрещивающимися спереди шлевками на турнире Royal Salute Polo Challenge в Веллингтоне, штат Флорида, чтобы вручить команде принца Гарри победный трофей после игры, организованной в пользу благотворительной организации Sentebale.

Меган Макрл и принц Гарри на турнире Royal Salute Polo Challenge Фото: Getty Images

В июле Меган сопровождала мужа на церемонии вручения премии ESPYS в Лос-Анджелесе. Для мероприятия Меган выбрала белое шелковое вечернее платье с воротником-халтер, разработанное модным домом Oscar de la Renta.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Ранее, 6 октября, Фокус писал о том, что Меган Маркл повторила свой образ с 2021 года. Герцогиня Сассекская снова надела платье Carolina Herrera.