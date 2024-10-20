Королівський репортер назвав модну деталь одягу, яку любить Меган Маркл (фото)

Модні образи Меган Маркл захоплюють не тільки її шанувальників, а й критиків. Герцогиня вміє і любить гарно одягатися.

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Відтоді, як Меган Маркл з'явилася в суспільстві як член британської королівської сім'ї, її стиль став об'єктом пильної уваги і загального захоплення, а предмети одягу та аксесуари, які вона носила, регулярно розпродавали протягом декількох годин після її появи на публіці. Королівський репортер Джеймс Кроуфорд-Сміт проаналізував гардероб дружини принца Гаррі і назвав одну модну деталь одягу, яка подобається герцогині Сассекській, повідомляє Newsweek.

Ставши членом королівської сім'ї, Меган стала суворо контролювати свій імідж. Вона стала звертати увагу не тільки на фасон і колір, а й на силует одягу. Модним фаворитом Меган став халтернек. Цей стиль, у якому сукні або блузки застібаються на ремінець навколо шиї. Вбрання з халтернеком можуть підкреслити шию власника або вкоротити її залежно від стилю, вони також можуть розширити плечі і подовжити тулуб.

2018 року у Віндзорському замку на весільному прийомі Меган мала невимушений і розкішний вигляд у весільній сукні з халтер-комірцем і розкльошеною спідницею, створеній Стеллою Маккартні.

Меган Маркл і принц Гаррі, 2018 рік Фото: Getty Images

У 2022 році герцогиня з'явилася в Німеччині, щоб взяти участь у церемонії відкриття Invictus Games. Меган була одягнена в білу блузку з ребристим візерунком і широкими штанами, доповненими відповідним поясом.

Принц Гаррі та Меган Маркл, Німеччина, 2022 рік Фото: Getty Images

У травні 2024 року Меган і Гаррі вирушили у свій перший великий закордонний візит після відокремлення від монархії, отримавши запрошення в Нігерію від начальника штабу оборони країни. Під час поїздки пара відвідала спеціальний благодійний матч з поло в місті Лагос, пов'язаний зі збором коштів для збірної країни з Invictus Games. Для заходу Меган одягла сукню-халтер з принтом блідого тону від дизайнера Джоанни Ортіс.

Меган Маркл і принц Гаррі, Лагос, Нігерія, 12 травня 2024 року Фото: Getty Images

Крім того, герцогиня була присутня в сукні-халтері від Heidi Merrick з об'ємним бантом і шлевками, що перехрещуються спереду, на турнірі Royal Salute Polo Challenge у Веллінгтоні, штат Флорида, щоб вручити команді принца Гаррі переможний трофей після гри, організованої на користь благодійної організації Sentebale.

Меган Макрл і принц Гаррі на турнірі Royal Salute Polo Challenge Фото: Getty Images

У липні Меган супроводжувала чоловіка на церемонії вручення премії ESPYS у Лос-Анджелесі. Для заходу Меган обрала білу шовкову вечірню сукню з коміром-халтером, розроблену модним домом Oscar de la Renta.

Меган Маркл і принц Гаррі Фото: Getty Images

Раніше, 6 жовтня, Фокус писав про те, що Меган Маркл повторила свій образ з 2021 року. Герцогиня Сассекська знову одягла сукню Carolina Herrera.